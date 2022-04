Huelga en Betevé por el inicio de los juicios sobre los despidos: «Llevamos años pidiendo negociar»

Los trabajadores de Betevé, la televisión local de Barcelona, vuelven a estar en pie de guerra contra la dirección del ente presidido por el periodista Sergi Vicente y contra el ayuntamiento que lidera Ada Colau. El comité de empresa lamenta que la crisis económica que atraviesa el medio público recaiga a espaldas de los trabajadores.

El comité ha convocado una nueva jornada de huelga este lunes con motivo del inicio del juicio de los trabajadores despedidos en julio del pasado año. La plantilla pretende así mostrar su apoyo a los nueve compañeros despachados en 2021, a los que, en el pasado mes de febrero, se añadieron otros 14 -12 trabajadores y dos autónomos- después de que la dirección decidiera sacrificar dos programas culturales de la cadena, ‘Àrtic’ y La Carteller’, y otro de periodismo de proximidad y denuncia social como ‘La família Barris’.

«Nos hemos concentrado en la Ciudad de la Justicia porque es el juicio de los primeros despedidos en Betevé», ha explicado Eduard Li, técnico audiovisual de la televisión catalana, a Economía Digital. «Lo que reclamamos es la reincorporación inmediata de los despachados y que la empresa se vuelva a sentar con nosotros a negociar un convenio que estamos pidiendo desde hace muchos años. Un convenio colectivo que regule las jornadas, una aseguración de las tablas salariales, etc.»

Por su parte, el director de Betevé ha garantizado que tiene la voluntad de negociar con sus empleados, no obstante, Li ha afirmado que pese a haber hablado con Sergi Vicente, «parece que la dirección pretende dilatar las mesas de negociación siempre por cualquier cosa. Primero fue por la pandemia de la Covid-19, después porque el mandato del actual director se acabó y se tenía que elegir uno nuevo. En este caso ha vuelto a ser reelegido pero han pasado los meses y estamos como estamos».

La plantilla exige que se mantengan las condiciones laborales y protestar contra los recortes, que han causado el despido de un total de 23 personas en menos de un año. A pesar de la situación del medio público, el Ayuntamiento de Barcelona se niega a intervenir en el conflicto laboral y tampoco está dispuesto a aumentar el presupuesto de Betevé.

«Si realmente quieren que Betevé sea como una ventana para que otras productoras puedan emitir sus propios contenidos, estamos de acuerdo. Evidentemente, somos una televisión pública y estamos abiertos a todo eso pero no a costa de nuestro salario. Por lo que el ayuntamiento debe aportar el dinero adecuado para ello», ha exigido Li.

La alcadesa de Barcelona Ada Colau. EFE/Marta Perez

Además, desde el comité aseguran que la dirección justificó los ceses como parte de la «situación económica» que atraviesa la empresa pública. Los trabajadores del ente público han insistido en la falta de predisposición del ayuntamiento para resolver algunos de los agujeros económicos que tiene Betevé y que explican parte de su ruina, sobre todo con el relativo la sucesión de dudas referentes en el IVA no-deducible por su condición de sociedad dual.

También, según Eduard Li, el comité se ha puesto en contacto con «todos los partidos políticos, tanto los que están gobernando como los que no», y ha señalado que hay algunos, como Ciudadanos, que sí que están a favor de incrementar el presupuesto de este medio de comunicación. Sin embargo, otros no están de acuerdo «porque no confían y consideran que Betevé es un pozo sin fondo y que, por lo tanto, no se va enviar más dinero».

El técnico audiovisual de Betevé ha recordado que el «cambio de criterio en las imputaciones por IVA que se arrastran desde el año 2012» no han venido acompañados «de un incremento para poder hacerle frente». Asimismo, el comité de prensa señala que el presupuesto de la web de Betevé se observan resultados de explotación negativa por un valor de 895.486€.

Servicios mínimos de Betevé

La huelga se prolongará durante todo el día, por lo que no habrá emisión en el canal de televisión, tampoco en redes sociales. De servicio mínimo solo habrá unos boletos informativos de 15 minutos. «La actividad de esta cuenta ha quedado alterada debido a la huelga convocada por el comité de empresa por el despido de 21 profesionales de Betevé y para que se mantengan las condiciones laborales», han señalado desde Betevé a través de su cuenta de Twitter.