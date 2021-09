La plantilla de Betevé se lanza a la huelga sin noticias de Colau

Los trabajadores de Betevé van a la huelga tras una negociación estancada con la dirección la cadena pública municipal ante la grave situación económica que atraviesa el ente. El presidente del comité de empresa, Roger Matamoros, exige al ayuntamiento que coja las riendas, y dé una salida a la difícil situación, agravada con nueve despidos y la amenaza de recortar sueldos.

“Con el gobierno municipal hemos intentado hablar y no hemos podido. Colau nos rebotó a Collboni, y Collboni, a Ballarín. Por cuestiones de agenda no hemos podido hablar con ellos”, explica Matamoros. El trabajador de la cadena relata que pudieron hablar con Jordi Martí tras su visita al Bàsics, y quedaron en reunirse, aunque en calidad de partido.

Leer más: Colau y Collboni rechazan reunirse con la plantilla de Betevé

“Nos hemos reunido con todos los grupos de la oposición salvo con Cs, con quien estamos pendientes de poder cerrarlo pero han mostrado disposición”. Toda la oposición se ha mostrado interesada con la situación del ente público, mientras que la primera reunión con el ayuntamiento se espera a principios de octubre.

La redacción no quiere sentarse hasta que pasen las huelgas

En la redacción hay temor a una rebaja salarial o a más ceses. “No queremos que nos pongan en la situación de más despidos o una rebaja de sueldo, porque si cogemos lo primero tenemos miedo a que después se vaya más gente a la calle”, lamenta Matamoros.

Fachada de Betevé, televisión pública municipal de Barcelona / @SomBTV

“La dirección no quiere sentarse hasta que no pasen las huelgas”. La primera reunión con los jefes tras las vacaciones de verano se produjo el pasado 7 de septiembre para explicarles cuales eran las intenciones de la compañía, aunque todavía sin concreciones. “Quieren tener un convenio colectivo aprobado para enero”.

“Lo que sabemos de los 9 despedidos es que la empresa quiere que la cosa siga su curso judicial”. Desde del comité aseguran no entender por qué de golpe la compañía tiene tanta prisa en cerrar aquello que no podido hacer durante un año y medio. También, que el ayuntamiento no piensa destinar más dinero a Betevé del que destinó para 2021.

Servicios mínimos de Betevé

La huelga será parcial y comenzará este 23 de septiembre, cuyos horarios afectados serán la mayoría de tardes y noches. El jueves la empresa garantizará la emisión del pregón de la Mercè, la web y la aplicación de Betevé. El 24 y 25 el informativo tendrá una duración de 15 minutos, y el miércoles 29 a mediodía habrá una cobertura del plenario “dentro de los informativos”.

Lo que no habrá para el día del pleno será una retransmisión de toda la sesión. Lo que sí que hará Betevé será enviar a un equipo ENG para cumplir con la vocación de servicio público e informar en el informativo del mediodía de lo más importante, en un espacio que durará únicamente 15 minutos.