ING revoluciona el mercado de los depósitos con esta rentabilidad

Los depósitos bancarios son una opción ideal para aquellas personas que están sopesando en qué invertir sus ahorros. Se trata de un producto financiero, en la que los clientes entregan un importe al banco a cambio de que se lo guarde y se lo devuelva posteriormente con intereses, de manera que logran una rentabilidad.

La remuneración que se puede conseguir está sujeta al saldo depositado, pero también al tiempo que se mantiene el dinero dentro de la entidad financiera en cuestión, tal y como desgrana el Banco de España en su página web.

Cuáles son las condiciones

El banco holandés comercializa varios depósitos, para los que es indispensable contar con una Cuenta Naranja. Los clientes pueden recuperar su dinero en cualquier momento sin ningún coste adicional, por lo que si retiran el importe antes de la fecha de vencimiento no se les aplica ningún tipo de interés.

Para contratar el depósito es indispensable contar con una cuenta naranja. Foto: Europa Press.

No obstante, conviene tener en cuenta que no se admiten cancelaciones parciales. Además, en caso de cancelación, la totalidad del dinero se devuelve a la cuenta abierta en la entidad financiera, pero no se reciben los intereses generados.

Los depósitos, además, solo admiten una aportación inicial. Consecuentemente, si se quieren realizar nuevos ingresos, se pueden realizar abriendo un nuevo depósito en la entidad financiera.

Qué depósitos se pueden contratar

Uno de los depósitos está pensado para una aportación de entre un euro y 50.000 euros, con el que se puede lograr hasta un 2,10% TAE de intereses. La rentabilidad escala hasta el 2,35% TAE para aportaciones situadas entre los 50.001 euros y los 100.000 euros.

La máxima remuneración la obtendrán quienes se decanten por contratar un depósito en el banco con un importe de más de 100.001 euros, que les permitirá obtener unos intereses de hasta un 2,65% TAE. El cliente cuenta con la posibilidad de contratar los depósitos con un plazo de 12 meses, o bien, de 18 meses.

Cuál es el impacto fiscal

En el caso de las personas físicas, los depósitos naranja tienen la calificación de rendimientos de capital mobiliario y se integran en la base del ahorro. El porcentaje a pagar al fisco depende de la cuantía de los intereses generados por el depósito: