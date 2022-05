Juanma Moreno limita a Feijóo y Ayuso las apariciones del PP nacional en campaña

A falta de unos días del arranque oficial de la campaña electoral de Andalucía, pegada de carteles mediante, el Partido Popular ha decidido no perder ni un minuto. Cualquier día es bueno para seguir trabajando en que Juanma Moreno consiga revalidar el gobierno de la Junta, y por nada del mundo están dispuestos a perder lo conseguido cuatro años atrás.

La estrategia está diseñada en, por y para Andalucía. La autonomía es total, Moreno ha podido hacer lo que cree más conveniente. Eso pasa por invitar a los que creen que más pueden sumar a su objetivo, y en este caso sólo son dos: el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como ha podido confirmar Economía Digital de fuentes del PP andaluz, los únicos rostros ajenos a la comunidad autónoma que participarán serán ellos dos. Nada de otros barones, ni figuras destacadas. La idea detrás es que todo ha de girar en torno a «Juanma, Juanma, Juanma». Aquí se va a hablar de Andalucía, nada más.

No dar nada por sentado

En privado, voces andaluzas del partido reconocen que la reválida está más disputada de lo que puede parecer a priori. «¿Cómo nos vamos a confiar? ¿Se nos olvida lo que es el PSOE en Andalucía? Movilizan mucho. Tenemos que trabajar y convencer, no podemos dar nada por sentado. No está el pescado vendido», suspira un cargo relevante en la estructura autonómica en charla con este periódico.

Así, y aunque «la campaña se vaya haciendo sobre la marcha», como deslizan desde el entorno de Moreno, ya este mismo sábado 28 se desplaza Feijóo para hacer «trabajo interno, nada público» en Sevilla junto al candidato. «Nada mediático. Como máximo, unas fotos».

El domingo será por todo lo alto. Un mitin tradicional, mano a mano. No será el único: habrá dos días más hasta el 19 de junio en los que el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del Partido Popular coincidan. Aunque fuentes del PP nacional indican que la presencia de Feijóo será limitada, con unas cuatro o cinco intervenciones, y sin Moreno: «Hará lo suyo e irá solo también».

Agenda y actos propios de Feijóo

La agenda de Alberto Núñez Feijóo también va en solitario y por libre. Es el modelo que le gusta al nuevo líder popular, que ha confiado su nueva etapa a recordar y darle su sitio al poder autonómico en la estructura nacional. Él fue el epítome de estas tesis en su época como presidente de la Xunta de Galicia y fue, de esta manera, autor de las últimas y únicas mayorías absolutas de todo el PP en los últimos años.

Este es su sello, su método: dar su espacio al candidato, que los votantes no sientan que los mensajes vienen de Madrid, que la autonomía importa en todos los sentidos. Así lo pactó desde su primera campaña en Galicia en 2009, y así lo hará con Juanma Moreno.

Y la mejor manera de comunicarlo es con el ejemplo. Cada uno por su lado, con campañas propias, y encuentros en los escenarios, claro, pero no siempre. No necesariamente.

«Moderación»

Sobre todo, porque lo importante, el mensaje, lo comparten. «Moderación», zanjan en el entorno de Juanma Moreno. Dependiendo del momento, y viendo la evolución de la campaña, se hablará de temas económicos, pivote central de la estrategia tal y como adelantó Economía Digital en exclusiva, con propuestas como la deflactación del IRPF o los incentivos fiscales a la natalidad o el I+D+I, o se incluirán propuestas más ideológicas. «Sobre la marcha».

«Lo que vamos a transmitir está claro: Andalucía quiere un gobierno moderado», arguyen desde el equipo de campaña.

Todas las fuentes consultadas por este periódico tienen en mente los errores que no hay que cometer, y que tienen demasiado recientes: convertir las elecciones andaluzas en lo que pasó en Castilla y León, donde se jugó en clave nacional, se entró en el cuerpo a cuerpo con Vox y al final los resultados no fueron los esperados y derivaron en tener que aceptar un gobierno de coalición con los de Abascal.

En aquella ocasión, la estrategia era precisamente la contraria. Y en Andalucía no quieren que la campaña «se haga larga». Así, no habrá choques innecesarios y se respetará, pero sin comentarios, cualquier tipo de novedad respecto a Vox y Macarena Olona. Sencillamente, no entrarán al trapo. Ni para bien ni para mal.

Ayuso, especialista en «ensanchar» con Vox

Pero saben que necesitan también a los posibles votantes de la extrema derecha. Y, por eso, la agenda de Ayuso será distinta a la de Feijóo. Como adelantó este periódico, la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá sólo un par de apariciones sumadas en el mismo día, el primer martes de la campaña, «al menos de momento» precisan a Economía Digital desde su equipo. Y el lugar elegido no es baladí: la provincia de Cádiz.

Los actos tendrán lugar en Algeciras y Jerez. Algeciras es una plaza gobernada por el Partido Popular, pero Jerez, la ciudad más poblada de la provincia y una de las más en toda la comunidad autónoma, está regida por manos socialistas.

Y Cádiz es una de las plazas estratégicas y que pueden suponerlo todo.

Según el último observatorio electoral de Economía Digital sobre las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, la clave del próximo gobierno en solitario de Juanma Moreno está en el baile de escaños que se pueda producir en Almería y Cádiz. Fuentes del equipo de Ayuso indican a este periódico que aunque Ayuso no hará ni dirá «nada especial o distinto» a lo que acostumbra, su valor para empujar a Moreno está fuera de toda duda: «Ella ha cosechado mucho resultado más allá de los votantes tradicionales, tiene experiencia en ensanchar y recuperar voto de Vox«.