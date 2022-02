Aznar buscó un acuerdo entre Ayuso y Casado antes de que estallara la crisis en el PP

Antes de que toda esta catástrofe para el Partido Popular empezase, hubo una persona que intentó evitarlo. Aznar, ex presidente del Gobierno, trató de mediar en la guerra fría que se estaba dando entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso desde mediados de septiembre.

Pero según informa el diario El Mundo, él tampoco lo consiguió. Así, el ex presidente del Gobierno habría intentado propiciar un acuerdo entre Casado y Ayuso y poner fin, a tiempo, al enfrentamiento que venían manteniendo, pero no tuvo éxito.

José María Aznar tuvo conversaciones con ambos, «por separado», antes de la campaña electoral de Castilla y León, según fuentes conocedoras de su labor de intermediación. Encontró «receptividad» en Ayuso, pero no en Casado, quien le aseguró que no veía la capacidad de cerrar la crisis sin que tuviera coste para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esa negativa enfadó a Aznar, que criticó a Casado en un mitin de Castilla y León: «Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, pero la pregunta es para hacer qué». Y prosiguió con argumentos que tras producirse el choque con Ayuso se comprenden mejor: «Se gana para construir y construir es integrar, no fraccionar; es sumar, no restar; es unir fuerzas, no dividir; es diseñar objetivos comunes, propósitos compartidos, y no sembrar la división ni mucho menos la discordia».

Preguntadas por esta información, fuentes de su entorno la confirman y aseguran que Aznar habló con ambos, pero que no quiere desvelar el contenido de sus conversaciones. En lo que no medió el ex presidente, según niegan en su entorno, es en el caso del intento de investigación a Tomás Diaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, por parte de un detective. Ni llamó a un ex ministro para que lo hiciera, ni habló de ello con Ayuso, afirma.

«Mejor en 24 que en 48 horas»

En los principales núcleos de poder del PP lo tienen claro: Pablo Casado, actual presidente del Partido Popular nacional, caerá en la batalla interna o caerá igualmente en las urnas. Mientras, a la espera de la evolución del caso de Tomás Díaz Ayuso, Casado sigue enrocado en el poder.

Sin embargo, por su parte, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco ya han sellado un pacto con el barón gallego, Alberto Núnez Feijóo: los cuatro van de la mano en la petición de que Casado se vaya ya. «Mejor en 24 que en 48 horas», insisten.