Vender en Wallapop puede salir muy caro: Hacienda explica por qué

Wallapop es una de las plataformas de compraventa más populares en España, permitiendo a los usuarios vender productos que ya no utilizan de manera sencilla y directa. No obstante, antes de vender, debes conocer las normas que Hacienda ha empezado a aplicar para saber si estas cumpliendo la normativa o no.

Es crucial llevar un registro detallado de las transacciones realizadas, así como conservar los recibos y la documentación relacionada con las compras y ventas. En caso de ser necesario, Hacienda puede solicitar información específica para verificar que los ingresos hayan sido declarados correctamente.

Normativa vigente desde 2023

Aunque Hacienda ha aclarado que las ventas esporádicas de artículos de segunda mano entre particulares generalmente no están sujetas a impuestos, las cosas cambian cuando se alcanzan ciertos umbrales. Desde 2023, quienes realicen más de 30 transacciones o superen los 2.000 euros en ingresos anuales por ventas en Wallapop u otras plataformas similares, deberán incluir estas operaciones en su declaración de la Renta.

Esta medida forma parte de un real decreto aprobado en el mes de enero por el Consejo de Ministros, que adapta la directiva europea DAC7 a la legislación española. Aunque la normativa ha generado preocupación entre los usuarios, la realidad es que afectará a muy pocos. Según estimaciones de Wallapop, solo un 1% de sus 19 millones de usuarios alcanzará los límites establecidos.

Agencia Tributaria. Foto: Europa Press.

En general, la fiscalidad no ha cambiado, ya que solo se deben tributar los artículos que hayan aumentado su valor desde la compra, generando así una ganancia patrimonial. Sin embargo, los más impactados por esta normativa serán los vendedores profesionales, quienes deberán incluir estas transacciones en su declaración de la Renta si superan los umbrales especificados.