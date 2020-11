15 de noviembre de 2020 (10:43 CET)

La negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado ha desatado una confrontación política que ha sacudido al PSOE y al propio Gobierno de España por los apoyos recibidos por EH Bildu. Pese al malestar por la aproximación a los abertzales, el ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha elogiado a Bildu porque ha tenido "más sentido de la responsabilidad que el PP con los Presupuestos”.

Ábalos ha defendido la legitimidad de los abertzales para negociar en el seno del Congreso de los Diputados. “Durante años les pedimos que se integraran para desarrollar su proyecto dentro de la legalidad y una vez lo hacen, tenemos que asumir que son parte de esa representación popular”, ha subrayado en una entrevista en El País.

El acuerdo con Bildu despierta críticas entre los barones socialistas

El apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos ha provocado la contrariedad de destacados líderes autonómicos del Partido Socialista, que ven innecesario su apoyo, ya que no hacía falta para garantizar la mayoría absoluta en el debate. El Gobierno superó el trámite parlamentario con un total de 198 votos a favor, frente a los 150 rechazos de la oposición.

Dirigentes como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han sido muy críticos con el acercamiento a la formación abertzale, que consideran un “fracaso colectivo”.

Ábalos, sin embargo, niega cualquier enfrentamiento interno en el seno del partido y subraya que gobiernos autonómicos como los de Castilla La Mancha y Aragón han tratado de pactar con fuerzas políticas de distintos signos sin que se haya desencadenado ninguna polémica interna. “La gente del PSOE no tiene ningún problema”, ha argumentado.

El secretario de Organización del PSOE ha tratado de restar importancia a las fuertes críticas de otros líderes como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, quien sostiene que la negociación con Bildu “no tiene un pase”, responsabilizando directamente al bloque de Unidas Podemos de marcar la agenda del Gobierno.

“No le voy a dar carta de naturaleza a algo que no responde a ninguna división”

La polémica de Bildu no aleja al PSOE de Ciudadanos

Los apoyos de Bildu pueden hacer descarrilar el entendimiento con Ciudadanos, aunque Ábalos quiso mostrarse confiado en que esta polémica no eche para atrás a la formación de Inés Arrimadas.

“Ahora vamos a una negociación sección por sección. Ahora tendremos que hablar de pensiones, del sueldo de los funcionarios, ya no hay que votar sobre Bildu o no Bildu”, ha agregado.

El secretario de Organización del PSOE emplazó a la líder de Ciudadanos a desoír a algunos líderes de la formación naranja que le invitan a desentenderse del acuerdo para marcar distancias con Bildu.

Una propuesta encabezada por el que antiguo líder de Ciudadanos, Albert Rivera. “Yo no compraría nunca los consejos de Rivera, salvo para hacer exactamente lo contrario de lo que diga él”, dijo Ábalos al respecto.

El PSOE no busca hacer concesiones a ERC

Otra de las patas del acuerdo es el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que cuenta con 13 escaños en el Congreso de los Diputados, tres más que Ciudadanos.

Ábalos aseguró, en este sentido, que el partido independentista catalán no es “un socio de gobierno” y negó que los indultos formen parte de la negociación presupuestaria.

“Hasta donde yo he estado, esto no forma parte de la agenda con ERC. Ellos siempre plantean la amnistía porque entienden que el indulto implica un reconocimiento de delito, y no quieren asumir un delito”, ha expuesto.