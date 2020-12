02 de diciembre de 2020 (14:14 CET)

Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos y abogado recientemente contratado por el Partido Popular para recurrir la ley catalana de alquileres, se ha deshecho este miércoles en halagos a Pablo Casado tras ser consultado en un encuentro informativo si se posicionaba a favor del modelo político actual de los populares o del PSOE liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más de un año después de su dimisión como líder de Cs tras la hecatombe sufrida por el partido naranja en las elecciones del 10-N, Rivera sigue marcando distancias con Inés Arrimadas —actual presidenta de la formación— y acercándose más al PP de Casado, al que en esta ocasión ha ensalzado y ha defendido frente a las posiciones políticas de los socialistas.

"No puedo hacer equidistancia porque son dos modelos", ha explicado Rivera en los desayunos informativos de Europa Press, en los que también participó el líder andaluz de Cs, Juan Marín.

"De uno [PP] estoy cerca aunque no lo comparto todo, y con el otro [PSOE] no comparto nada", ha dicho, antes de reconocer que le da "alivio" el "no formar parte de lo que está haciendo este Gobierno".

"Ojalá el PSOE fuera el de otra época", ha añadido, porque con los socialistas de 2020 "dan náuseas, con socios como [Arnaldo] Otegi o [Gabriel] Rufián".

"No estamos en los años 90, no es el PSOE y PP de los 90, no es Felipe González y [José María] Aznar", ha insistido, a la vez que ha transmitido que, en la historia, "hay que estar en el lado correcto", con quien "defiende la libertad", así sea PP, Vox o PSOE.

Sobre Casado, Rivera ha considerado que es "un señor que defiende la Constitución, respeta las libertades, con el que se puede llegar a acuerdos, que nunca va a pactar con Bildu, que no va a hacer políticas económicas como las de Podemos". Mientras que, por el otro lado, Sánchez es "un señor capaz de todo".

Rivera y los presupuestos redactados por Podemos

Sobre los presupuestos generales del Estado que el Gobierno previsiblemente sacará adelante con el apoyo del bloque de la investidura (ERC, PNV y Bildu, entre otros), Albert Rivera los ha tildado de "malos" porque Pablo Iglesias ha redactado "la mitad" de su contenido.

El proyecto presupuestario causa "preocupación e incertidumbre", ha asegurado, por los "nubarrones fiscales en el marco de las decisiones nacionales".

"No son unos presupuestos que traigan esperanza económicamente hablando", ha asegurado Rivera. Por ejemplo, la subida del IRPF es a su parecer una "doble imposición" a las empresas que consoliden dividendos.

O las medidas del alquiler tiene como objetivo "reventar" ese mercado, según el expresidente de Cs. "Subir tipos impositivos es un error en general porque no garantiza mayor recaudación y encima frena la economía", ha dicho.

Sobre la posición de Cs en la negociación y votación de los presupuestos (Arrimadas anunció su "no" tras varios meses de reuniones con el Gobierno), Rivera ha señalado que "las decisiones orgánicas las toma la ejecutiva" del partido.

Como ciudadano, ha opinado que "son unos malos presupuestos" que van "en dirección contraria" a la de otros países europeos.

El excandidato a la presidencia del Gobierno actualmente preside el bufete de abogados Martínez-Echevarría & Rivera.