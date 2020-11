Arrimadas responde a las críticas de Rivera: “Pactar es lo correcto”

13 de noviembre de 2020 (11:49 CET)

Abandonar la presidencia de Ciudadanos ha sido todo un alivio para Albert Rivera. El exlíder naranja aseguró este jueves que no aguantaría “ni un minuto” apoyando cosas en las que no creía y, en este sentido, parece no estar muy satisfecho con el papel de su sucesora, Inés Arrimadas, por el apoyo que otorga al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta ha querido justificarse: “Pactar es lo correcto en un momento de excepcionalidad como el que vive España por la pandemia”, ha asegurado. Y además ha añadido: “Lo vamos a seguir haciendo”.

En un acto celebrado en Zaragoza, Rivera se mostró totalmente en contra de la decisión de Ciudadanos de negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sin mencionar expresamente a Arrimadas. "Uno puede ser flexible, puede ser laxo, tener cintura, pero uno debe tener dignidad. Creo que cuando pierdes la dignidad, ya no se recupera", sentenció.

La líder naranja ha querido quitarle hierro al asunto y huye del enfrentamiento. "No se está refiriendo a nosotros sino a la situación actual", ha asegurado en una entrevista en la cadena Ser. Además, ha negado que estas palabras fueran una crítica a la actual formación de Ciudadanos insistiendo en que el propio Rivera explicó en Twitter que su comentario había sido malinterpretado.

Arrimadas defiende su estrategia: "Mucha gente la agradece"

Y lejos de la influencia del que un día lideró el partido, Arrimadas ha defendido su estrategia alegando que muchas personas piensan que "hacía falta por fin en España un partido que se pudiera sentar a dialogar y a negociar al mismo tiempo tuviera principios firmes". "Mucha gente está agradeciendo que haya un partido que se aparta de las trincheras y la polarización política y que demuestra haber entendido la excepcionalidad del momento”, ha insistido.

Y ha aclarado: “Nosotros no vamos a pasar por la humillación de Otegi a todos los españoles o la de Esquerra con el castellano", ha subrayado en referencia a la disposición de EH Bildu a apoyar las cuentas públicas y al acuerdo de los de Gabriel Rufián con el PSOE y Unidas Podemos para eliminar por ley el castellano como lengua vehicular.

La prioridad de Arrimadas reside en “no normalizar la tragedia”. “Si en esta situación -en las últimas 24 horas han fallecido 350 personas- no somos capaces de sentarnos, de hablar y de llegar a acuerdos, ¿qué va a tener que pasar en España?", se ha preguntado. Y es que para la líder naranja para “salvar vidas y empleos” la solución es dialogar. “Estoy totalmente convencida de que no podría estar haciendo otra cosa en un momento como este", ha aseverado.

Arrimadas niega que exista una corriente crítica en Ciudadanos

Arrimadas ha negado que haya corrientes críticas dentro del partido por su decisión de pactar con Sánchez. "Estamos a una en el partido. Si estamos en Cs y no en otro partido es porque pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera", ha manifestado.

Sin embargo, según adelantó Economía Digital, sí existe malestar en las filas del partido. Dirigentes críticos se preguntan que hasta cuándo el partido va a seguir acatando las órdenes de Pedro Sánchez. Y es que se quejan por "falta de criterio" y por "falta de democracia interna". "Hace más de un mes que no se reúne la Ejecutiva. Ya me dirás en qué partido pasa eso", esgrimieron las voces molestas en declaraciones a este diario.

