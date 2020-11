Los críticos de Ciudadanos piden pasar al ataque contra Pedro Sánchez

09 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

El malestar vuelve en Ciudadanos si es que alguna vez se fue. Dirigentes críticos con la línea de Inés Arrimadas se preguntan: ¿Hasta cuándo el partido va a seguir acatando las órdenes de Pedro Sánchez? Se quejan por "falta de criterio" y por "falta de democracia interna".

"Hace más de un mes que no se reúne la Ejecutiva. Ya me dirás en qué partido pasa eso", esgrimen las voces molestas. Lo dicen, precisamente, a las puertas de la reunión de este lunes de una ejecutiva que promete ser tensa después una semana particularmente para algunos en Ciudadanos.

El Gobierno de coalición aprobó hace unos días, a petición de ERC, la supresión del castellano como lengua vehicular y oficial del Estado, contraviniendo el artículo 3 de la Constitución, según algunos juristas. El asunto forma parte del nervio central del partido que puso en marcha Albert Rivera. "Por causas como ésta confiamos en Albert y nos afiliamos a Cs", subrayan las voces críticas con que el partido no haya roto con el PSOE.

Sigue en la mesa de negociación

Los naranjas han decidido llevar la norma al Tribunal Constitucional, al igual que ha hecho el Partido Popular, al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo, pero evitan ligarlo a la negociación de los presupuestos. Un hecho que ha ofendido a algunos dirigentes, que piden más contundencia en la respuesta.

Ciudadanos no se levanta de la mesa de negociación con el Gobierno, ni utilizará esta afrenta a su línea ideológica para poner en la cuerda floja a Sánchez, como exigen algunos.

La formación podría haber registrado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, dificultando así su tramitación esta semana en la Cámara Baja. Pero lo cierto es que los de Arrimadas se conforman con el "favorable" trato recibido por la ministra portavoz, María Jesús Montero.

No defienden la enmienda a la totalidad porque, como declaró su portavoz Edmundo Bal tras la reunión con el Gobierno sobre presupuestos, "lo que importa es salvar empleos". Lejos queda ya aquel argumento de "Sánchez tendrá que elegir porque las dos vías son incompatibles", en referencia a pactar las cuentas con los naranjas o los independentistas.

Estado de alarma de seis meses

"¿Vamos a decir que sí a todo que nos proponga Sánchez?", se plantea un cargo del partido, que cita como ejemplo la aprobación del estado de alarma por seis meses revisable en cuatro, tal y como presentó la coalición Sánchez-Iglesias. Algún diputado consideró el saltarse la disciplina de voto solo porque no se sintió a gusto con la medida, tal y como estaba referenciada.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario ponen en duda la prórroga del estado de alarma, precisamente porque la Constitución establece que cada 15 días se deba de volver a votar en el Congreso. Algo que Sánchez pasó de largo y que la Justicia intenta determinar en estos momentos.

En aquel momento, la diputada Marta Martín señaló en sus redes sociales: "He tenido que apoyar algo con mi voto que no comparto". "Día muy duro. He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. Creo que el Estado de Derecho y el control parlamentario son irrenunciables aun con circunstancias dantescas. He respetado la disciplina de voto. Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar", decía un tuit que de inmediato fue borrado de las redes sociales porque "se podría malinterpretar", según la propia diputada.

La formación estuvo entre la abstención y el voto favorable hasta el final, pero apostó por el "sí", según Arrimadas, por "responsabilidad y sentido de Estado". "Ciudadanos tiene que tomar las decisiones con la cabeza, no con las tripas", afirmó después Edmundo Bal.

Cascada de bajas

La líder de Cs asegura que su formación va a ser "implacable frente al Gobierno", pero los críticos creen que la línea política deja en evidencia lo contrario "dejando pasar ciertas cosas a Sánchez". "Vamos a ser el azote del cesarismo y de las cacidadas del Gobierno", dijo Arrimadas esta semana.

Los planes de Arrimadas y de "su núcleo más cercano" decepcionan y molestan a varios miembros de la Ejecutiva que también critican que no se les pida su opinión y no se discutan asuntos tan importantes como la ley de educación.

La norma ya votada en la Cámara Baja se discutirá a posteriori este lunes en la Ejecutiva de la formación. El contexto interno es de creciente cansancio para algunos representantes de Ciudadanos que ven a la dirección del partido empeñada en defender, en muchos casos, "lo indefendible" frente a la prensa.

La votación sobre el estado de alarma dejó varias bajas en el partido, como la Xavier Pericay, uno de los fundadores de Cs, o la diputada Patricia Reyes. "¿Os imagináis que el otro día hubiéramos votado en contra del estado de alarma cuando son los presidentes autonómicos los que están pidiendo por favor son herramientas para actuar? ¿Qué tipo de partido político seríamos si miráramos para otro lado?", defendió Arrimadas en una de sus intervenciones.

"Desde que se fue Rivera hemos tenido una cascada de bajas", aseguran voces de Ciudadanos, que, no obstante, no conocen las cifras del partido. La dirección trata de pasarlas por alto y mantener a toda costa su rumbo de "política útil" junto al Gobierno mientras el PP trata de devorar los restos de los naranjas.