Bildu confirma su "buena sintonía" con el Gobierno para los presupuestos

06 de noviembre de 2020 (11:17 CET)

La diputada de Bildu, Mertxe Aizpurúa, augura que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición tendrán "poco recorrido" si deciden escoger a Ciudadanos como socio prioritario para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Bildu, al igual que ERC, dejan claro que no estarán en la foto final para apoyar las cuentas si está la formación de Inés Arrimadas. "Si Sánchez quiere jugar a la geometría variable con Cs, le auguramos poco recorrido", dijo la diputada este viernes en rueda de prensa en el Congreso.

Unas horas después de reunirse con el Ejecutivo para negociar las cuentas, el partido abertzale ve "buena sintonía" y busca "dar continuidad al diálogo" para hacer valer sus demandas sociales y laborales en favor del País Vasco.

Aizpurúa desveló que su formación "mantiene desde hace semanas una fluida comunicación con el Gobierno" y explicó que "a partir de ahora empieza el juego", es decir la negociación enserio sobre las enmiendas que Bildu busca introducir en los Presupuestos.

Sin querer contar de qué enmiendas se trata, "sociales y laborales, pero todavía no es el momento de decirlas", insistió, la diputada quiso quitar hierro a los mensajes de la oposición que califican su foto con el Gobierno de "despreciable".

"Cuando no hay otros argumentos siempre recurren a lo mismo. Somos un grupo parlamentario con toda la legitimidad y ejercemos el derecho a defender lo que dijimos que íbamos a defender y eso es lo que estábamos haciendo", recalcó sin querer entrar en la polémica sobre si si grupo condena los atentados de la banda terrorista ETA.

Guitarte contra la despoblación

Quien no había hablado hasta el momento es el representante de Teruel Existe. Tomás Guitarte barre para casa y ha solicitado al Gobierno luchar contra la despoblación de Teruel y de Soria.

El único diputado de la formación sí que cuenta las exigencias de su formación al Ejecutivo como son: más recursos contra la despoblación, "ya que solo hay 19 millones en partidas específicas para el Reto Demográfico, de los cuales 2 son para el funcionamiento de la Secretaría General de Reto Demográfico, y quedarían solo 17 para proyectos", explica.

El diputado ha solicitado que es necesario evaluar y contrastar las partidas con un análisis transversal en cada departamento, de forma que se puedan conocer, con rigor, qué recursos se va a destinar en estos presupuestos a uno de los ejes que el Gobierno identifica como prioritario; porque se “plantean cuatro ejes transversales prioritarios y uno de ellos es la cohesión territorial y social, creemos que debe constar esa inversión presupuestaria en proporción a la importancia que tiene”. Además ha recordado que en junio el Congreso aprobó la Moción de Teruel Existe sin ningún voto en contra, que acordaba impulsar dos medidas: el Plan de Reactivación de las zonas despobladas y el Pacto de Estado: hacia una España vertebrada. Por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico, en la España Vaciada.

ERC allana el camino a Sánchez

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado este viernes que no presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2021 porque considera que en un momento como el actual bloquear la tramitación de las cuentas sería "una grave irresponsabilidad".

Los republicanos siguen allanando el camino del Gobierno de coalición para aprobar las cuentas, a sabiendas de que negocian a la par con Cs. "No nos podemos permitir el 'no a todo'. Seguramente es la posición más fácil, pero no la que necesita la ciudadanía de Catalunya, nuestras empresas y nuestro tejido social", apunta ERC en un comunicado.



Advierte, no obstante, de que aunque ha decidido no bloquear la tramitación de las cuentas está aún "muy lejos" de poder apoyarlas y el proyecto de ley tiene que "mejorar". En cualquier caso, advierte de que la propuesta de presupuestos debe mejorar y, en este momento, ERC está "muy lejos de poder apoyarlos".

"Hoy simplemente lo que hacemos es no bloquear su tramitación, y debe ser el Gobierno quien busque sus apoyos para acabarlos aprobando", añade Esquerra, que subraya que trabajará para que estas cuentas "sean justas" con Cataluña y con las necesidades de la ciudadanía en la situación actual.

La CUP, por su parte, ha preferido registrar este viernes una enmienda a la totalidad para reclamar sus demandas a base de votar en contra del anteproyecto registrado. "Entendemos que no responde a las necesidades reales de la población en un momento extraordinario", en plena "crisis económica y social", señala la formación.

Entre los reproches de la CUP a las cuentas está que "se aumente la partida de gasto militar en un 6,9 %" y se contemple para la familia real una "asignación de 8.431.150 euros anuales, medio millón más que los presupuestos prorrogados de 2019", un dato que consideran "intolerable".

El presidente del Gobierno hizo este jueves desde Valencia un llamamiento al acuerdo porque "si España acuerda, España gana", y ha dicho que la crisis del coronavirus afecta a todos y es necesario "trascender la miopía de las líneas rojas".

De momento, el Gobierno pasaría ampliamente junto a sus socios de investidura el primer gran trámite de las cuentas en la Cámara Baja: las enmiendas a la totalidad del texto. Los siguientes encuentros negociadores serán la prueba definitiva para las verdaderas votaciones de dentro de dos semanas cuando se discutan las premisas de cada partido, transformadas en enmiendas al articulado.