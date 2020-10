Casado y Arrimadas niegan la moción de censura en Madrid

06 de octubre de 2020 (10:59 CET)

PP y Ciudadanos refuerzan su compromiso. El líder del PP, Pablo Casado, ha descartado una posible moción de censura en la Comunidad de Madrid a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Para que ésta prosperara, serían necesarios los votos a favor de Ciudadanos y, en este sentido, ha asegurado que cuenta con el compromiso de la líder del partido naranja, Inés Arrimadas. En consecuencia, también ha negado un posible adelanto electoral.

“Ciudadanos en Madrid ha apoyado la investidura de los últimos cuatro presidentes de la Comunidad de Madrid”, ha señalado el popular en una entrevista en Esradio este martes. “Tanto Aguado como Ayuso tienen los mismos objetivos -continúa- así que en Madrid no va a haber moción de censura ni adelanto electoral”. Casado ha querido dejar claro así que cuenta con el firme compromiso de Arrimadas y, además ha lanzado un mensaje a los ciudadanos: “Hay un Gobierno serio que va a cumplir con su mandato”, ha asegurado.

No obstante, cabe la posibilidad de que algunos diputados naranjas apoyen una moción del PSOE. Ésta sería posible si se da por hecho que los partidos de la izquierda en la Asamblea de Madrid -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- apoyaran la maniobra. De esta forma sumarían 64 votos a favor y, para llegar a la mayoría (67) necesitarían que al menos tres diputados naranjas se unieran contra el Gobierno de Ayuso.Ante esta posibilidad Casado ha advertido: “La ley de transfuguismo invalidaría los votos”.

Para Casado la llamada a las urnas antes de tiempo es una mala idea. “Hay que recordar lo que le pasó a Susana Díaz y a Artur Mas, y eso que sólo adelantaron las elecciones 6 meses y 1 año”, ha señalado.

Casado insiste en que el PP no apoyará la moción de Vox a Pedro Sánchez

Casado ha reiterado que el PP no apoyará la moción de censura de Vox, pero no ha desvelado si se abstendrán o votarán en contra."No tenemos ni fecha y, por lo que estoy viendo en el Gobierno, les interesa mucho agotar los plazos", ha explicado el líder del PP. "Es la estrategia chavista: intentan dividir la oposición. Yo me desgañité pidiendo un España Suma", ha agregado.

“Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, sería yo quien la hubiera presentado”, ha concluido.