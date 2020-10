Cataluña desoye a los médicos: sigue adelante con la apertura de discotecas

07 de octubre de 2020 (18:41 CET)

La Generalitat ha sucumbido a la presión del lobby del ocio nocturno. El Govern sigue adelante con su plan de reapertura de las salas de baile y discotecas contra la opinión de varios especialistas y médicos, que consideran que la apertura de estos espacios incrementa el riesgo de contagios, en especial en los que están cerrados.

Las discotecas, que iban a abrir sus puertas a partir de esta medianoche, tendrán que esperar un día más como consecuencia de un error burocrático. Así lo ho ha explicado el secretario general de Salut, Marc Ramentol, por un "procedimiento jurídico para pasar una corrección formal del documento".

Las discotecas no reabrirán tal y como las conocíamos. La Generalitat prohibirá el baile dentro del local y se excusa al considerar que las salas de baile pueden evitar la proliferación del botellón y de las fiestas ilegales, potenciando el ocio nocturno regulado con prevención ante el coronavirus.

Cataluña ve una oportunidad para erradicar botellón y fiestas ilegales

"El ocio regulado puede ayudar a controlar el ocio no regulado y además permitirá ya mejor trazabilidad en el supuesto que surja algún brote allí", ha defendido el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimón. Para entrar a los locales, tendrá que haber gel hidroalcohólico y se deberá llevar a cabo un registro de asistentes.

Además, también tendrán restricciones horarias. Este tipo de negocios tendrán que cerrar a las tres de la madrugada y no podrán utilizar pistas de baile, que se deberán llenar con mesas y sillas o solo con sillas. El aforo del local no podrá sobrepasar el 50% y el público deberá usar mascarilla cuando no esté consumiendo.

El Govern quiere satisfacer a la patronal, y no lo consigue

El Govern ha pretendido satisfacer así a las demandas de las patronales de ocio nocturno Fecasarm y la Federación Catalana de Ocio Nocturno (Fecalon), un sector que ha sido duramente castigado por las medidas para frenar la Covid-19 tras detectarse que gran parte de los brotes se originaban estos espacios. Cataluña tuvo que cerrar discotecas al ser uno de los principales orígenes de los brotes que amenazaron Cataluña en julio.

No lo ha conseguido. Al poco de conocerse el plan de reapertura del Govern que indigna a sectores sanitarios, el Gremio de Discotecas de Barcelona y Provincia (Gedbp) y Fecalon se han desmarcado de la propuesta de la Generalitat, y han decidido mantener la acampada en la plaza Sant Jaume.

En un comunicado, el secretario general del GEDBP, Ramón Mas, ha advertido de que se trata de un “muy mal acuerdo": “Si no hay dinero para rescatar al sector, y si no se nos deja hacer nuestra actividad ni se nos quiere hacer aprobar un plan sectorial, se nos está abocando a la desaparición”.

