La CEOE exige más información al Gobierno para negociar los ERTE

15 de septiembre de 2020 (13:32 CET)

Las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la CEOE para ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre podrían complicarse. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha puesto una condición al Ejecutivo para seguir las conversaciones: que detalle el coste que suponen estas ayudas, tanto en prestaciones como en las bonificaciones a la Seguridad Social.

"Es muy difícil sentarse a la mesa si no sabemos cuál el coste real de estos ERTE", ha advertido Garamendi durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de Confederación Empresarial de Madrid. "Pensamos que falta información: queremos saber lo que han costado (...) en prestaciones y exoneraciones", ha exigido. Garamendi. En este sentido, el presidente de la patronal CEOE ha pedido al Ejecutivo que no se siente a esas mesas de negociación solo a hacer propuestas, sino que también a escuchar.

Además, Garamendi ha criticado la forma en la que se ha abordado la regulación del teletrabajo ."Se quiere legislar el teletrabajo como algo ordinario a través de lo que es una situación extraordinaria", ha reflexionado. "No va a haber un 33 % de la gente teletrabajando de forma ordinaria (...) las empresas no lo quieren ni lo quieren los trabajadores", ha añadido el presidente, que también ha acusado al Gobierno de querer ir "con rapidez en algo que requiere mesura y de querer introducir vía esta normativa "cambios en la reforma laboral".

Asimismo, ha insistido en la gravedad que conlleva hacer anuncios sobre la reforma laboral. "Que tengamos la inseguridad jurídica de no saber cómo vamos a trabajar, si van a cambiar una norma u otra y más con la que está lloviendo es ir en la dirección contraria", ha concluido.



Garamendi ha insistido en que la CEOE trabajará con independencia, sentido de estado y lealtad institucional para defender a todas las empresas del país.

El Gobierno está dispuesto a prolongar los ERTE hasta enero

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró este lunes su disposición a prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta después de Navidad. Para la ministra, una ampliación únicamente hasta el 31 de diciembre no es "adecuado" dado que esa fecha "nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad".



En una entrevista este lunes en TVE, Díaz avanzó que "no facilitaría en términos económicos y sociales ponerse a mitad de diciembre" a negociar una nueva ampliación, aunque no quiso precisar cuál sería el plazo adecuado puesto que se trata de un asunto que se aborda esta semana en la mesa de diálogo social.