Denuncian a TV3 por vetar un documental sobre federalismo

15 de septiembre de 2020 (16:37 CET)

Nueva polémica en TV3 tras su silencio antre la propuesta de la asociación Federalistes d'Esquerres (FedEsq) para que la televisión pública emitiera el documental Federal, del periodista Albert Solé. La entidad ha presentado una queja ante el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y le pide que interceda ante la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que regula los medios públicos de la comunidad.

El presidente de la asociación, Joan Botella, ha solicitado al CAC que dicte una resolución "haciendo obligatoria la emisión del documental Federal por parte de TV3, en condiciones comparables a la emisión de otros documentales de contenido social y político".

La queja se envió al CAC el pasado 28 de julio y la han presentado en una rueda de prensa del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Botella ha defendido que TV3 debe emitir el contenido "en cumplimiento de las misiones de servicio público". FedEsq cree indispensable "que los documentales de autor o de tesis que emita, en su conjunto, respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diferentes posicionamientos de la sociedad catalana".

TV3 evita que se emita "más de un punto de vista"

La asociación ha denunciado que la negativa de TV3 para emitir el documental Federal "impide que el conjunto de las obras documentales incluidas en la programación de TV3 respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diferentes posicionamientos de la sociedad catalana". En otras palabras, que las emisiones de la televisión pública solo responden al relato del independentismo.

Botella también ha denunciado que la "actitud reiterada de Televisión de Catalunya de no acusar recibo de los escritos remitidos por esta parte, y de no haber adoptado formalmente ninguna resolución respecto de los ofrecimientos hechos, genera una situación de indefensión, en que no es posible argumentar o formular alegaciones ante una hipotética resolución negativa".

Federalistes d'Esquerres reiteró la solicitud de la emisión del documental a su presidenta en funciones la CCMA, Núria Llorach. La titular del ente público reiteró el pasado mes de enero que "a la dirección de la televisión para que la valoren y la tramiten a las personas que llevan documentales en la casa. Ya se pondrán en contacto con vosotros". Tras más de 9 meses solo han recibido silencio.

Federalistes denuncia el "contenido político" de TV3

En su escrito de queja formal, recuerdan que TV3 emite de forma normalizada "documentales de contenido político, que contravienen el libro de estilo de la CCMA y su guía editorial al comprometer su "imparcialidad, neutralidad y pluralismo". Recuerdan que la televisión permite los documentales "de autor" o "de tesis" parciales, siempre que el trabajo haya sido riguroso y se haya llevado a cabo una "investigación exhaustiva".

Federal es una producción de Minimal Films, que ha dirigido Albert Solé y que ha analizado la historia, el presente y futuro de la propuesta federalista para organizar a las sociedades. En el documental aparecen académicos y personalidades como Owen Jones, Daniel Cohn-Bendit, Romano Prodi, Emma Bonino, Victoria Camps, Josep Lluís Carod Rovira, José Manuel García-Margallo, Javier Solana, Paolo Vacca, Daniel Innenarity o Juan Carlos Monedero.

La asociación federalista ha recordado que este documental se ha proyectado en varias salas de Cataluña, de Andalucía, País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, también ha traspasado fronteras, puesto que se ha emitido por dos ocasiones en la sede del Parlamento Europeo.