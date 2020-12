El autor de la vacuna alerta: “El virus permanecerá con nosotros los próximos 10 años”

22 de diciembre de 2020 (15:25 CET)

La amenaza del coronavirus no finalizará con el inminente inicio de las campañas de vacunación en las grandes potencias del mundo. El científico alemán Ugur Sahin, uno de los artífices del éxito de la vacuna de Pfizer, ha advertido de que tendremos que acostumbrarnos a convivir con la presencia de la Covid-19 al menos durante la próxima década.

El director ejecutivo de los laboratorios BioNtech ha frenado la euforia general de la población, tras la autorización de uso de la vacuna que acordó ayer la Agencia Europea del Medicamento (EMA). “Necesitamos una nueva definición de ‘normal’. El virus permanecerá con nosotros durante los próximos 10 años. Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que habrá más brotes”, ha expresado, según ha publicado The Guardian.

El especialista ha puesto en valor que el lanzamiento de la vacuna permitirá algunos grandes avances médicos como enterrar la necesidad de recurrir a confinamientos domiciliarios o garantizar que los hospitales no se colapsen por la llegada de pacientes. “Eso puede suceder al final del verano”, ha vaticinado.

Sin embargo, la recuperación de la vieja normalidad tardará mucho más en llegar. No será hasta finales de año cuando se habrá alcanzado la ansiada inmunidad de grupo, lo que no implica que no puedan aparecer nuevos rebrotes. “Este invierno no tendremos un impacto en el número de infecciones. Pero debemos tener un impacto para que el próximo invierno pueda ser la nueva normalidad”, ha subrayado.

BioNtech redobla las comprobaciones sobre la nueva cepa de Reino Unido

La aparición de una nueva cepa de Covid-19 en Reino Unido ha demostrado la capacidad que tiene el virus para evolucionar y seguir haciendo estragos en la sociedad. El director ejecutivo de BioNtech prevé que su vacuna sea eficaz también contra esta nueva variedad. “La probabilidad de que nuestra vacuna sea efectiva también contra esta nueva mutación es muy elevada”, ha agregado.

La compañía ha comenzado a revisar los datos de los análisis de sangre de los pacientes que han recibido las dosis para demostrar el éxito contra la nueva mutación. Si resultara ineficaz, se ha comprometido a rediseñar el prototipo en apenas seis semanas para acondicionarlo a la nueva variedad de la Covid-19.

BioNtech intensifica la fabricación para llegar a las 1.300 millones de dosis

Mientras tratan de despejar las dudas sobre la alerta sanitaria que se ha iniciado en Reino Unido, los desarrolladores estudian mecanismos para aumentar su capacidad de producción de la vacuna. El objetivo es lograr 1.300 millones de dosis del prototipo de Pfizer-BioNtech para el año 2021, que permitirían inmunizar a cerca de una décima parte de la población mundial.

“Estamos tratando de optimizar nuestras capacidades de producción”, ha señalado el director financiero de la compañía alemana, Sierk Poetting. Uno de los caballos da batalla pasa por lograr que la vacuna no requiere permanecer a por lo menos 70 grados bajo cero para conservar sus propiedades.

Los desarrolladores también quieren ampliar las líneas de investigación en los próximos meses para garantizar la inyección de la vacuna en colectivos como las embarazadas o los niños, que hasta ahora no pueden ser inoculados con el antígeno.

