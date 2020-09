El Gobierno promete ERTEs sin fecha límite

22 de septiembre de 2020 (17:48 CET)

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) relacionados con los rebrotes de coronavirus se extenderán más allá del 30 de septiembre y no se les fijará una fecha límite. Así lo anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes.

Díaz precisó que el Gobierno adaptará los ERTE “de rebrote” a las situaciones como las que sufre en estos momentos la Comunidad de Madrid, con parte de su población bajo confinamiento. Por ello, se plantean que algunas medidas no tengan fecha de finalización.

A tenor de las palabras de la titular de Trabajo, los ERTE vinculados a las consecuencias económicas del coronavirus se extenderán más allá del 30 de septiembre, cuando finalizaba el plazo. Díaz propone dejar la finalización de estas medidas abierta, al menos hasta que se vislumbre el final de la crisis.

En el caso de los ERTE “de rebrote”, Díaz apuntó que "no tiene ningún sentido que le pongamos plazo a una auténtica emergencia. Lo estamos viendo en Madrid".

Añadió que "es probable que, a resultas de lo que está pasando en Madrid y otras comunidades autónomas, tengamos que vertebrar otro mecanismo que dé salida a lo que hoy está pasando, ya que depende de las normas que la Comunidad de Madrid ha tomado y como afectan a la legislación laboral”.

Reunión con los agentes sociales

Este miércoles se reúnen de nuevo los representantes del Gobierno, los sindicatos y la patronal para cerrar un acuerdo definitivo sobre los ERTE. Las anteriores citas se atascaron.

La ministra se mostró "muy esperanzada", "optimista" y "convencida de que se logrará un acuerdo en estas negociaciones". Como mínimo, lanzó un "mensaje de confianza" porque van a continuar con los mecanismos de protección diseñados "en un momento de muchísima preocupación".

No aclaró hasta cuándo se prorrogarán los ERTE. Indicó que esto dependerá de lo que acuerden los agentes sociales. No obstante, insistió en la fórmula de la protección "diferencial" que aplicará a los ERTE de fuerza mayor, un mecanismo que "va a complicar la negociación, no porque no estemos de acuerdo, sino porque técnicamente es muy difícil".

Con este mecanismo "diferencial", indicó que se extenderá la protección de estos ERTE "a toda la cadena de valor" de una actividad y a aquellas que tengan "dependencias de facturación".

