El acuerdo para prorrogar los ERTE vuelve a atascarse

17 de septiembre de 2020 (16:13 CET)

El pacto para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre no llega. Las negociaciones parecen haber encallado en dos puntos clave en los que el Gobierno está a favor, pero los sindicatos y la patronal se muestran en contra: delimitar estas ayudas por sectores y seguir bonificando más las cuotas de los trabajadores que se reincorporan frente a los que siguen parados.

Tras la última reunión, celebrada este miércoles por la noche, las tres partes tendrán que volver a citarse la próxima semana, incumpliendo así el objetivo marcado al inicio de las conversaciones. La intención inicial era llevar una propuesta al próximo Consejo de Ministros.

Por parte de UGT, el sindicato ha explicado que en la mesa de negociación se ha recuperado el denominado "contador a cero", es decir que el tiempo de prestaciones consumido por los trabajadores en ERTE no reste en caso de futuros despidos manteniendo esta protección hasta finales de 2021, así como mantener la cuantía de la prestación en el 70 % de la base reguladora a partir del sexto mes.

El acuerdo recogerá la cláusula de salvaguarda de empleo

También han pactado volver a incluir en esta ampliación más allá del 30 de septiembre la cláusula de salvaguarda de empleo, que impide despedir a las empresas con ERTE durante los seis meses siguientes a la incorporación del primer trabajador o una cobertura social para los fijos discontinuos y temporales sin prestación por desempleo.

UGT amenazó con no acordar una prórroga de los ERTE después de que el Ejecutivo sugiriera que las nuevas ayudas contabilizaran como subsidio por desempleo. Ahora han llegado a un acuerdo, pero avisan: "Los avances en protección de los trabajadores no saldrán adelante si no se consiguen desbloquear esos dos puntos del acuerdo”, ha informado Efe.



Tanto unos como otros piden que se ayude a las empresas que no pueden incorporar a sus empleados, un aspecto en el que ya chocaron con el Ministerio de Seguridad Social en la anterior prorroga de junio y que sigue sobre la mesa en esta nueva ampliación.

"UGT no comprende la negativa para eliminar las exoneraciones para la incorporación al trabajo tras el ERTE", han apuntado. Desde la CEOE han insistido en la necesidad de conocer con detalle el coste de las exoneraciones para poder abordar la negociación en este punto.

"Los ERTE van a seguir porque están en la regulación laboral"

Desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, ha reconocido que cerrar los detalles para ampliar los ERTE es un tema cada vez más difícil, aunque ha confiado en poder lograr un acuerdo para que la regulación de esta herramienta clave en la pandemia siga resultando lo más útil posible."Los ERTE van a seguir porque están en la regulación laboral", ha recordado Sordo.



Actualmente siguen en ERTE unos 773.000 trabajadores, frente a los 3,4 millones que llegaron a estar en abril, según los datos de avanzados ayer por ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso

Durante la sesión de control al Gobierno de este míercoles, la ministra valoró que a día de hoy se haya reactivado el 77% de los trabajadores que se acogieron a un ERTE en marzo y puntualizó que, de los que aún quedan registrados, 634.000 son de fuerza mayor vinculados al coronavirus y 139.000 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).