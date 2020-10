El independentismo no alcanzará el 50%, según el CIS catalán

23 de octubre de 2020 (12:37 CET)

El objetivo de superar el 50% del voto que se ha puesto el independentismo no es posible, a la luz de los resultados del más reciente estudio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, conocido como el CIS catalán. La intención de voto a Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP suma un 47,7%, erigiéndose los republicanos como la primera fuerza del Parlament si las elecciones fueran hoy.

Paradójicamente, el "sí" a la independencia de Cataluña ha subido en esta ocasión, pasando del 42% registrado en julio al 46,3% este mes de octubre. No obstante, tampoco se supera el 50%, aunque este porcentaje sí es superior al del "no" a la secesión , que entre ambos estudios ha pasado del 50,5% al 45,5%. El 5,5% de los encuestados no supo responder esta pregunta, y el 2,7% directamente no contestó.

Alcanzar más del 50% de los sufragios en las elecciones del próximo 14 de febrero se convirtió en el lema del independentismo desde antes de la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, consumada el pasado 28 de septiembre al confirmarse su condena por desobediencia. El expresident ha insistido en ello: "Este 50% que debe tener el independentismo, debe ser la oportunidad que el pueblo catalán nos pide".

ERC ganaría las elecciones catalanas

Tal como han avisado la mayoría de las encuestas de este año, Esquerra previsiblemente ganará las elecciones autonómicas de 2021. Los republicanos se convertirían en la primera fuerza del Parlament con un 23,4% del voto, alcanzando entre 35 y 36 escaños. De esta forma, vencerían a JxCat, que lograría 31-32 parlamentarrios con el 19,4% de los apoyos. Los mejores estimados les llevaría conjuntamente a la mayoría absoluta (68).

El tercer partido de la Cámara catalana sería ahora el PSC, con 24-25 diputados, por encima de los 16-17 a los que podría aspirar Ciudadanos (ganador de las elecciones de 2017, en las que conseguó 36 representantes). Catalunya en Comú-Podem se mantendría en una horquilla similar a la actual, con entre 8 y 9 asientos, mientras que el PP subiría hasta los 7-8. La CUP podría pasar de 4 escaños a 6 o 7.

La previsible caída de Cs en Cataluña beneficiaría al PP, pero también derivaría en la entrada de Vox al Parlament. El partido de Santiago Abascal, que ha anunciado a Ignacio Garriga como su cabeza de lista a las catalanas, podría hacerse con entre 4 y 6 escaños.

Por lo demás, ERC podría seguir gobernando con JxCat y está cerca de no necesitar de la CUP para ello, pero también podría cerrar un acuerdo con el PSC y los comunes, como han advertido formaciones como el PP catalán. La horquilla alta de intención de voto a estos tres partidos daría un total de 70 diputados.