El PSOE se divide en su respuesta a la pandemia

03 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

El presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), describe de forma muy gráfica lo que, a su juicio, está ocurriendo con la gestión autonómica y nacional de la pandemia: "Es como cuando un grupo de amigos va a pedir café y uno lo pide cortado, otro cortado con hielo y otro descafeinado". Cada uno a su gusto.

Algo así, dice García-Page, está ocurriendo en la España de las Autonomías, incapaz de articular una respuesta conjunta para frenar la segunda ola del coronavirus.

Por poner un ejemplo: el presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE) es partidario de decretar 15 días de confinamiento domiciliario, pero el titular de Sanidad, Salvador Illa (PSC-PSOE), lo descarta porque "no hay que entrar en una competición por ver quién toma la medida más dura".

Coordinación a través del Telediario

El confinamiento (de una u otra forma; sea municipal o autonómico; sea domiciliario o sea de actividades) es, quizás, la medida más llamativa para frenar la crisis sanitaria. Medidas que se anuncian, pero que no se coordinan.

Más comentarios de García-Page: "Del 80 por ciento de los cierres perimetrales me he enterado por el Telediario". (Tiene su mérito porque, según las audiencias, los informativos de RTVE cada tienen menos espectadores).

El caso es que el presidente manchego se entera por las noticias de que Navarra confina sus fronteras o de que limita aforos, de la misma manera que sabe que La Rioja ha perimetrado algunos municipios y que la Comunidad Valenciana se niega a aumentar la cantidad de pruebas PCR.

Todos a su aire y todos con la mirada puesta en el indicador que más obsesiona a las administraciones autonómicas: el de camas UCI ocupadas (el punto de no retorno del colapso sanitario, el punto que marca el cribado más drástico: los que tienen opciones de salvar la vida y los que no).

La gestión económica

Pero, en realidad, el batiburrillo de medidas sanitarias no es lo único que refleja la descoordinación frente a una crisis que no solo es sanitaria, sino que también lo es económica.

Sostiene el Gobierno que no es momento de recortes, sino de gasto a cuenta de los fondos europeos. Y, seguido por esta lógica, anuncia aumentos de todo tipo: en pensiones y en el salario de los funcionarios, entre otros.

Pero no todos lo ven igual, aun siendo del mismo color político. Vean si no: el gobierno de Islas Baleares, dirigido por de Francina Armengol (PSIB-PSOE) congelará el sueldo a los 38.000 funcionarios de la comunidad para el año que viene y no aplicará la subida del 0,9 % que ha propuesto Pedro Sánchez a los empleados públicos.

Armengol ya ha logrado levantar en pie de guerra a los sindicatos con su proyecto de presupuestos, aprobado este lunes por el Consell de Govern balear. No así el Gobierno, que, desde que comenzó la crisis sanitaria y económica ha logrado domesticar a los sindicatos con sus medidas de gasto.

Un guion para todos

El hecho es que las comunidades, desprovistas de un guion común, encadenan sus propuestas mientras el Gobierno las contempla con cierta indiferencia porque no quiere salirse del terreno de juego que ha marcado: gasto presentado como "escudo social" en lo económico, y toque de queda, limitación de reuniones sociales y confinamientos perimetrales en lo sanitario.

Deja en manos de las autonomías, eso sí, que puedan suspender actividades económicas no esenciales (sean bares, restaurantes, cines o museos) y también la hora para tocar la campana y meter a toda la población en casa.



Y cuando todo esto no basta: una cita telemática. Este mismo martes tendrá una el ministro de Sanidad con el presidente de Asturias. Barbón no logrará el confinamiento domiciliario, pero Illa escuchará sus preocupaciones.

Más allá de los dominios del PSOE, el resto de gobiernos autonómicos también estudian nuevas restricciones. Lo hace, por ejemplo, el País Vasco, que espera a conocer nuevos datos antes de seguir restringiendo la movilidad y adelantando el toque de queda.

"Fatiga pandémica"

En paralelo a las restricciones, el fenómeno vandálico se ha abierto paso en los últimos días, pero los gobernantes insisten en despacharlo con algunos lugares comunes.

Al fin y al cabo, como los episodios de violencia callejera han perdido intensidad desde el fin de semana y como los detenidos son apenas unos puñados, el Gobierno dice que todo ello se trata de altercados "absolutamente minoritarios".

Pero hay algo de clarividencia en el Gobierno, que ha detectado en las protestas radicales un síntoma de la "fatiga pandémica", que, en efecto, comienza a hacer mella en una población emplazada a mantener la disciplina bajo la advertencia de que vienen "meses duros".