La ANC convoca una quema masiva de fotos del Rey

06 de octubre de 2020 (20:08 CET)

La otrora poderosa Assemblea Nacional Catalana (ANC) intenta recuperar la hegemonía política y el pulso perdido en la calle con una gran concentración donde se convoca al independentismo más irredento a prenderle fuego a imágenes del Rey Felipe VI. La entidad secesionista pretende así rechazar la visita del monarca a los Premios Barcelona New Economic Week (BNEW) este viernes.

La quema de fotos del Rey está convocada para un día antes, este jueves, y se presenta como una antesala a las protestas convocadas este viernes en Cataluña por su presencia.

La última vez que Felipe VI visitó Barcelona para entregar los premios Princesa de Girona tuvo que ser escoltado en un fuerte dispositivo policial ante la virulencia de las protestas.

⬛️⬜️📢 Ni rei ni corona. INDEPENDÈNCIA 👋 El Borbó torna a Catalunya. Donem-li una càlida benvinguda? 🔥 Dijous, gran crema popular de fotos a les places d'arreu del país! 📍 Divendres, rebem-lo com es mereix a Barcelona! 📲 Atent a les nostres xarxes! #XarxaIndpendència pic.twitter.com/e7QGaqO0Z5

¿En qué consistirá? La ANC todavía no lo ha desvelado, aunque ha convocado al independentismo a reunirse alrededor de las "plazas del país".

En cuanto a la manifestación de repudia, lo único que han avanzado es que la gente esté atenta a las redes sociales de la entidad presidida por Elisenda Paluzie.

La ANC defiende que la visita de Pedro Sánchez y el Rey es una provocación, al enviar el Estado a su máximos representante a Barcelona "en medio de una nueva espiral de represión": "Volveremos a dejar claro que solo la liberación nacional nos permitirá desatarnos de un régimen injusto y triturador de derechos fundamentales".

No son los únicos que preparan un pulso en la calle, también los CDR preparan movilizaciones contra el Rey. Los independentistas radicales han denunciado que "este viernes el caudillo del Régimen del 78, Felipe de Borbón, desembarca en Barcelona conjuntamente con Pedro Sánchez": "Estaremos en las calles para recordarle que no es bienvenido".

⚠️Aquest divendres el cabdill del Règim del 78, Felip de Borbó, desembarca a Barcelona conjuntament amb en Pedro @sanchezcastejon.



👉🏻Els @CDRCatOficial serem al carrer per recordar-li que no és benvingut‼️



I tu et quedaràs a casa❓#Sentenciemlos#CatalunyaNoTéRei #FocAlBorbó pic.twitter.com/Dn1KpAAYyx