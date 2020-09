28 de septiembre de 2020 (16:29 CET)

A falta de horas para cerrar el acuerdo por la prórroga de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el coronavirus, no se relaja la tensión. No solo no hay acercamientos, sino que se airean las fricciones de las reuniones entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a explicar que la posición del Gobierno es poco conciliadora, lo que está obligando a dejar en el aire un acuerdo entre las partes.

Sus palabras han sido contundentes: "Me gustaría llegar a un acuerdo sobre los ERTE. Somos pactistas, pero nos lo están poniendo bastante complicado. Aceptaremos la decisión del Gobierno. Es legítima, pero si consideramos que mucha gente se queda fuera, tendremos que decir que no".

Garamendi ha pronunciado sus palabras en el foro de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal de los supermercados, a falta de horas para que se establezca una decisión sobre la prórroga de los ERTE, sea la que sea.

A este respecto, el propio presidente de ANGED, Merry del Val, ha pedido al Gobierno más “empatía” con las empresas. "Discutir se ha convertido en el deporte nacional” , ha dicho en relación al ambiente que se respira ahora mismo en la negociación.

La postura del Gobierno

Como ha reiterado durante la última semana la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, se va a autorizar una prórroga de los ERTE, pero las dudas están sobre qué sectores aplicarla o si entran todos, ante la situación de rebrotes y confinamientos selectivos que vive el país.

Las últimas informaciones apuntan a que durante el fin de semana el Ejecutivo habría puesto sobre la mesa una nueva propuesta para la prórroga que se va a aprobar hasta el 31 de enero. Trabajo y Seguridad Social habrían tendido la mano precisamente a la hostelería y el comercio y habrían ofrecido una mejora de las exoneraciones a las que podrán acogerse.

Las dudas sobre los ERTE giran en torno a qué sectores podrán acogerse a la prórroga hasta enero

La propuesta llega en mitad del enfrentamiento con la patronal de la hostelería, que para mañana, martes, ha convocado una caravana reivindicativa para reclamar al Gobierno que incluya en la prórroga de los ERTE al sector de la hostelería.

De esta forma, afirman desde la patronal Hostelería de España, se salvarían los cientos de miles de puestos de trabajo que están en juego. Sus cálculos: pueden desaparecer 700.000 empleos y hasta un millón si se contabilizan también los indirectos.

Respuesta de Reyes Maroto sobre los ERTE

Para calmar las aguas, la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha salido al paso en las últimas horas para asegurar que "el Gobierno trabaja intensamente para que el nuevo marco de los ERTE se adapte a las nuevas condiciones" del coronavirus.

Antes de la clausura de la asamblea anual de Anged, Maroto se ha mostrado agradecida con Garamendi. "Estoy convencida, querido Antonio, de que en estos momentos decisivos vamos a estar todos a la altura", ha dicho.

Sin especificar en qué punto están las negociaciones, la ministra ha preferido resaltar los mecanismos de protección que ha desarrollado el Gobierno. En primer lugar, las líneas de financiación del ICO, de las que se han beneficiado cerca de 530.000 empresas y han solicitado un total de 5.400 millones de euros. "Ha sido una línea muy bien acogida", ha afirmado Maroto.

