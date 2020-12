La OMS rechaza que la vacuna sea obligatoria

09 de diciembre de 2020 (11:44 CET)

Luchar contra el coronavirus no es el único reto al que se enfrentan los científicos, sino que también tienen que poner solución al escepticismo generalizado que ha surgido en torno a la vacuna. Y para ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tiene claro: el remedio reside en proporcionar a la población buena información y no en hacer que la vacunación sea obligatoria.

"Nos sirve mucho más presentar a la gente los datos, presentar a la gente los beneficios y dejar que tomen sus propias decisiones", ha señalado el director de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan.

En esta misma línea, la directora del departamento de Inmunización de la OMS, Katherine O'Brien, ha asegurado que facilitar a la población vacunarse contra la Covid-19 es más beneficioso que dictar normas. “Se necesita un tiempo y un lugar que sea conveniente para que las personas se vacunen, en instalaciones que sean de alta calidad y proporcionen un ambiente positivo", ha insistido.

Sin embargo, los expertos de la agencia han reconocido que es altamente probable que un pequeño número de grupos, como pueden ser los trabajadores sanitarios, terminen siendo obligados a vacunarse.

“La vacuna sola no acabará con la pandemia de covid”

Otro aspecto a tener en cuenta es que la vacuna por sí sola no acabará con la pandemia. O al menos no lo harán el próximo año porque no habrá suficientes dosis para inmunizar de forma general a toda la población. "Los casos y las muertes continuarán y tenemos que ser claros en ello, pero su número estará en gran medida en nuestras manos”, aseguró recientemente Ryan.

“Las vacunas serán un elemento importante de nuestra caja de herramientas, pero vacunas no significan cero covid porque no pueden hacer por sí solas todo el trabajo", insistió el experto. No obstante, aunque se tarde en inocular a toda la población, dar prioridad a los trabajadores sanitarios y sociales y a las personas mayores sí puede tener como resultado reducir la mortalidad y los casos de infección severa.

Según las previsiones de la OMS, en el primer trimestre de 2001 se producirán hasta 500 millones de dosis de las farmacéuticas candidatas que han liderado la carrera por la vacuna: Pfizer, Moderna y Astrazeneca. Pero de momento, ninguna de las tres ha recibido la autorización para su uso de emergencia.

