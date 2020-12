La vacunación covid en España comienza el 27 de diciembre

18 de diciembre de 2020 (12:13 CET)

Salvador Illa ha anunciado este viernes que el próximo domingo 27 de diciembre comenzará en España la vacunación contra el coroanvirus. "Estamos ante el principio del fin", ha asegurado el titular de Sanidad en rueda de prensa. No obstante, ha advertido que habrá que seguir con las medidas. "Es indispensable controlar la estabilidad del virus, la situación puede cambiar", ha agregado.

El ministro ha explicado que el sábado 26 llegarán las dosis a todas las comunidades y que, por el momento, están terminando de ajustar los asuntos logísticos, siempre en coordinación con Europa. "No queremos esperar un solo dia -ha insistido- las comunidades autónomas irán citando a las personas que tienen que ser vacunadas en primer lugar", ha apuntado.

Los primeros en recibir este remedio anticovid serán los residentes de centros sanitarios sociosanitarios y su personal de primera línea.

Respecto al número de dosis, Illa no ha querido adelantar la cifra hasta no tener certeza absoluta. "Si sabemos que el reparto va a ser equitativo y que se recibirán las cantidades comprometidas", ha subrayado. No obstante, será de forma progresiva. El Gobierno irá recibiendo dosis semanalmente y las distribuirá en función de las personas de riesgo que haya en cada región.

Illa ha asegurado que una vez que la Unión Europea apruebe la autorización de emergencia del antídoto de Pfizer el Ejecutivo recibirá una ficha ténica con toda la información de la vacuna. "Allí se explicará que situaciones hay que contemplar antes de inocular la vacuna", ha indicado. Más tarde, cuando el 8 de enero Bruselas de luz verde también a la de Moderna, "habrá que ver si es compatible mezclar dosis y recibir una de cada farmacéutica", ha explicado el minsitro.

Illa apoya el endurecimiento de las restricciones en las CC.AA.

El titular de Sanidad ha insitido en que la situación epidemiológica es diferente en cada región, por lo que reside en las comunidades autónomas la decisión de endurecer las restricciones. En este sentido ha aplaudido el aumento de las medidas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

"La pandemia no es homogénea, por eso hemos optados por dar respuesta a segundas condiciones de cada territorio, las comunidades deciden", ha afirmado. "El Gobierno hizo el plan de Navidad y ahora reside en cada comunidad que este se endurezca" , ha añadido.

Minutos antes de la rueda de prensa, en declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro de Sanidad ha dado su "pleno apoyo" a todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede hacer, ha proseguido, es "quedarse de brazos cruzados ante el incremento de casos".Por ello, ha insistido en la necesidad ajustar las restricciones a la nueva realidad. “Podemos estar al inicio de la tercera ola si no se toman medidas adecuadas", ha avisado.

El ministro ha afirmado que no existe improvisación en la toma de medidas y se ha remitido a lo que también sucede en otros países de la Unión Europea. “Lo que sí hay es un seguimiento diario de la situación y adaptación de las medidas a la evolución de la pandemia", ha asegurado.

