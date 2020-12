La vacunación de Covid en Europa comenzará el 27 de diciembre

17 de diciembre de 2020 (12:05 CET)

La vacunación en Europa contra el coronavirus dará inicio el domingo 27 de diciembre, según han confirmado la Comisión Europea (CE) y el Gobierno alemán.

La presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que en los días 27, 28 y 29 se pondrán las primeras vacunas en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). "Es el momento de Europa" y "protegemos juntos a nuestros ciudadanos" fueron los mensajes celebratorios de la dirigente de origen belga, que ha sugerido además que "somos más fuertes unidos".

Poco antes, el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, tras mantener una reunión telemática con Angela Merkel y con los ejecutivos de la compañía Biontech (que es alemana y que ha desarrollado su vacuna en colaboración con Pfizer), había asegurado que tanto en Alemania como en todos los países miembros de la UE las primeras inyecciones contra el coronavirus se pondrían a partir del 27 de diciembre.

Posteriormente, Von der Leyen ha comunicado vía Twitter la noticia, añadiendo otras fechas para el inicio de la vacunación.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL