Las desafiantes cifras de la mayor campaña de vacunación de la historia

En un informe con fecha de septiembre, la división de salud de la consultora PWC advertía de que producir vacunas de Covid-19 podría no ser suficiente. "Una cadena de suministro rota podría descarrilar ese impulso, retrasando la recuperación económica y probablemente incrementando el número de vidas perdidas", reza el documento.

Entre otros cálculos, PWC vaticinaba que, en EEUU, un retraso en la distribución y entrega de las vacunas demoraría al menos 100 días la consecucion de la inmunidad de grupo (también conocida como inmunidad de rebaño), lo que tanto costaría miles de vidas más como mantendría prácticamente paralizada la actividad económica.

Más allá de EEUU e incluso del mundo desarrollado, la campaña de vacunación se proyecta como uno de los grandes retos del siglo. Calculando la eficacia de las vacunas y la necesidad de dosis extra de apoyo, la agencia AFP estima que serán necesarias 9.000 millones de dosis para que la humanidad alcance la inmunidad de grupo.

Con esta cantidad de dosis se podría vacunar en torno a 4.500 millones de personas, el 60% de la población mundial. Pero las principales farmacéuticas que ya han presentado resultados de eficacia —Pfizer, Moderna y Astrazeneca— de momento prevén producir, en conjunto, 3.300 millones de dosis en 2021.

Es decir, estas empresas fabricarán el próximo año tantas dosis como para vacunar en torno al 35% de la humanidad, en el supuesto de que no haya retrasos en la aprobación, la producción, la distribución, la entrega, la capacitación y, desde luego, la anuencia de la población a vacunarse (un reto por sí solo, a la luz de los datos demoscópicos).

Son demasiados factores en juego, sin siquiera entrar a valorar las necesidades de los países subdesarrollados, cuyos problemas no se limitan solo a la falta de recursos.

