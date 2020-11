Los autónomos advierten al Gobierno: no podrán pagar los aplazamientos de Hacienda

19 de noviembre de 2020 (14:00 CET)

Las restricciones por la pandemia de coronavirus ahogan a los autónomos. Mientras que el trabajador de una empresa que está en ERTE tiene exoneración por una limitación de la actividad de entre el 30% y 40 %, "la limitación de la actividad de los autónomos tiene que ser del 100%", ha criticado este jueves el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Para Amor esta situación no es justa. Por ello, ha alertado que "muchos autónomos no podrán pagar mañana los aplazamientos de Hacienda". Así lo ha asegurado en el Foro del Turismo de Ibiza, donde ha aprovechado también para reclamar a la Agencia Tributaria "un aplazamiento automático y sin recargo" para aquellos que no puedan hacer frente a los pagos. “Esta es la forma de ayudar a pymes y autónomos”, ha apostillado.

Antes del comienzo de la primera ola el presidente de la patronal de autónomos ya declaró que si los autónomos no podían trabajar tampoco deberían cotizar. "El autónomo depende del consumo y si ahora hay algún sector que falla, es una cadena que va afectando a todo el colectivo", aseguró en una entrevista en Cope.

"Con las restricciones actuales muchos pequeños comercios están viviendo una situación muy complicada por falta de liquidez"

Y es que ante la situación extraordinaria de pandemia, “hay que tomar medidas excepcionales”. “Con las restricciones actuales muchos pequeños comercios están viviendo una situación muy complicada por falta de liquidez", ha insistido. En opini´n del presidente de la ATA, mientras continúe el estado de alarma, hasta el próximo mayo, se tienen que adoptar medidas fiscales y de seguridad social "acompasadas con lo que estamos viviendo".

Amor critica al Gobierno por obligar a los autónomos a pagar la cuota

Una de las cuestiones abordadas en este foro ha sido, precisamente, si las medidas fiscales se adaptan a los momentos actuales. Al respecto, Amor ha señalado que "en unos días tocará pagar también la cuota de autónomos". De esta forma, ha hecho referencia a la queja presentada ante el Ministerio de Seguridad Social sobre la exoneración de las cotizaciones.



En la ponencia también se han abordado cuestiones como la conciencia del consumidor para ayudar a las tiendas de cercanía, el impulso a digitalización del comercio, sin que sea sustitutiva de la tienda física, y la coordinación entre las instituciones y el sector privado, entre otras acciones para aumentar la competitividad, ha informado Efe.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es