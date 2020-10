09 de octubre de 2020 (11:45 CET)

La Comunidad de Madrid está dispuesta a dialogar este viernes para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez decrete el estado de alarma en la región, pero mantiene su postura clara: mantener las restricciones selectivas a la movilidad por zonas de alta incidencia para frenar la expansión del coronavirus. Es decir, confinar únicamente los barrios y municipios más afectados.

El ultimátum de Moncloa para cerrar toda la capital después de que la justicia de Madrid tumbara las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad ha dejado “perplejo” al equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha asegurado este este viernes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en una entrevista con Onda Madrid.

“Desde Madrid vamos a seguir protegiendo la salud pública", ha asegurado López. La comunidad se compromete a ser responsable, pero el enfado del Gobierno regional es palpable. “Parece que se quiere proteger a España de Madrid y no a los madrileños", ha insistido.

En una conversación telefónica a la que ha tenido acceso Efe, Sánchez puso sobre la mesa tres alternativas.

En primer lugar, que la Comunidad dicte una orden con las medidas especiales

Segundo, que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno -"conjuntamente con la Comunidad de Madrid", subrayan las fuentes- quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión,

Y, finalmente, que el Ejecutivo sea quien tome directamente la decisión de declarar la alarma.

Madrid pide a Sánchez que “supere el varapalo judicial”

El consejero de Justicia madrileño ha pedido que Sánchez que “supere el varapalo judicial” al no ratificar este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las restricciones de movilidad que entraron en vigor el 2 de octubre en diez municipios madrileños, incluida la capital. “Esas frases de ya lo dije, no me gustan, pero ya lo dije”, ha apuntado López

El Gobierno de Ayuso está convencido de que sus medidas funcionan porque, según ha señalado el consejero, la región ha pasado de englobar una tercera parte de los contagios a una cuarta, se ha reducido la ocupación en las UCI y los hospitales y se están cerrando salas exclusivas para la Covid-19.

En cuanto a sus alternativas, el Ejecutivo central todavía no ha realizado una propuesta y se ha limitado a compararse con Nueva York: "Nuestras medidas son identificaciones selectivas de las zonas de alto impacto del virus mediante zonas básicas de salud, algo que hace Nueva York", ha apuntado López.

Para Madrid, decretar un estado de alarma supondría que el Gobierno de Sánchez asumiera un “fracaso de su gestión. “Tuvo que haber cambiado la ley, como prometió y como propuso el Partido Popular y no lo hizo”, ha sentenciado el consejero de Justicia.

Almeida califica a Pedro Sánchez de “autoritario”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes la "imposición total y absoluta" de medidas contra el coronavirus que pretende llevar a cabo Sánchez en la capital. "Linda peligrosamente con el autoritarismo", ha criticado.

En una entrevista con COPE, el también portavoz nacional del PP ha opinado que la declaración del estado de alarma en Madrid sería "una respuesta desproporcionada" y una reacción "improvisada y chapucera" al rechazo del TSJM.

"Al margen del cauce formal (...) lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso en que no sean las medidas que él impone"

Además, ha alegado que debido al cambio de modelo impuesto por el Ministerio de Sanidad, mediante el cual se confinaban perimetralmente municipios enteros en vez de determinados barrios, esta semana "ha aumentado la movilidad interna" dentro de la capital.