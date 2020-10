El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, absuelto por el 1-O

20 de octubre de 2020 (20:13 CET)

La Audiencia Nacional ha absuelto al ex-mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, del delito de sedición para el que la Fiscalía pedía 10 años de cárcel. Según ha avanzado la Cadena SER, la Sección Primera también ha descartado la alternativa por desobediencia que el Ministerio Público había planteado.

Los magistrados no han considerado acreditado que Trapero y el resto de acusados intentaran impedir o dificultar el cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia para ayudar al Govern catalán a completar sus planes rupturistas. La decisión, que no se ha tomado por mayoría tal y como explica el citado medio, cuenta con un “largo y denso” voto particular discrepante de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel.

Trapero había negado que desobedeciera el mandato de los tribunales que intentaron detener el referéndum ilegal del 1-O. Al contrario, junto a otros policías que acreditaron su versión, se ideó incluso un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declaraba hacía efectiva la independencia y la justicia lo requería.

La Fiscalía también responsabilizó a Trapero por no frenar las concentraciones del 20-S frente a la Consellería de Economía durante los registros de la Guardia Civil en una fecha previa al referéndum del 1-O. Los hechos, por los que el ex-mayor de los Mossos defendió que se había habilitado un plan seguro para la evacuación, se le atribuían también a él.

La sentencia de Josep Lluís Trapero se comunicará a las partes a las 9:30 de la mañana del próximo miércoles. La absolución también afecta al conjunto de la cúpula de Interior: la ntendente Teresa Laplana y a los jefes políticos del cuerpo policial, César Puig y Pere Soler.

(Seguirá ampliación)