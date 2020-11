18 de noviembre de 2020 (11:33 CET)

El bloque socialista no ha encajado bien la decisión de Unidas Podemos de presentar una enmienda contra sus propios Presupuestos de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu para prohibir los desahucios hasta 2023. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha alertado que detrás de este movimiento hay una estrategia mediática orquestada por la formación que lidera Pablo Iglesias.

La responsable de las decisiones económicas del Gobierno ha admitido que se ha enterado de la moción por los medios de comunicación, ya que ninguno de sus socios de la coalición le había informado. “En estos dos años y medio que llevo en España, veo en muchas ocasiones acciones que puedan responder a la búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero.

Calviño ha acusado a Unidas Podemos de despertar “una especie de conflicto” sobre la política de vivienda con una moción que no está relacionada directamente con los Presupuestos Generales del Estado. "No tenemos que dejarnos despistar por este tipo de situaciones y centrarnos en lo importante”, ha insistido.

La vicepresidenta no ha entrado en el fondo de la cuestión de la moción presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu pero ha dejado caer su escepticismo. “Hay que evitar desahucios de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional, pero protegiendo también la seguridad jurídica", ha subrayado.

La moción de los presupuestos es el enésimo motivo de roce entre Unidas Podemos y el Partido Socialista que han evidenciado desde el primer momento de la legislatura sus diferencias en materia económica.La limitación del alquier ha sido también una de las más sonadas. Precisamente, la elección de Nadia Calviño ya despertó muchos recelos entre la formación de Pablo Iglesias.

Calviño tiende la mano al PP para aprobar los Presupuestos

La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha tendido la mano al Partido Popular para que finalmente se sume a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado e incluso negocie sus propias enmiendas parciales a las cuentas del 2021. “Me sentiría más cómoda con el apoyo del PP, que no entiendo por qué no está siendo más constructivo. Esperamos contar con ellos en última instancia”, ha afirmado.

Calviño ha querido restar importancia al apoyo que dio la formación nacionalista vasca Bildu en el primer trámite parlamentario de los Presupuestos. Un movimiento que ha despertado un sinfín de críticas internas en el Partido Socialista, desde barones territoriales hasta históricos de la formación como Alfonso Guerra.

Sin embargo, la responsable de economía del Gobierno ha asegurado que no es el momento de imponer “vetos cruzados” a ninguna formación del espectro político, incluidos los abertzales. Por eso, ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios. “El proyecto que hemos puesto sobre la mesa es muy equilibrado y tiene puntos para que todos los partidos encuentren su acomodo”, ha enfatizado.

Calviño ha descartado que este acercamiento de la formación de Arnaldo Otegui pueda penalizarles en el futuro en sus relaciones diplomáticas. “A los socios europeos no les importa con quién pactamos los Presupuestos”, ha aclarado la vicepresidenta.