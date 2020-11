16 de noviembre de 2020 (12:13 CET)

El apoyo de Bildu para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ha sentado como una bomba en el seno del Partido Socialista. Líderes regionales y dirigentes históricos de la formación han elevado la voz para pedir a Pedro Sánchez que rechace cualquier ayuda de los abertzales. Alfonso Guerra ha sido el último en sumarse a esta ola para denunciar un movimiento que considera “absolutamente despreciable” para la democracia española.

El que fuera vicepresidente del Gobierno de España de Felipe González ha criticado la deriva que ha llevado al Gobierno a confiar el futuro de las cuentas en partidos que se alejan de la visión constitucionalista. “Sostener una alianza con Bildu, los nacionalistas y con Podemos creo que no es una tarea digamos democrática", ha expresado en una entrevista en TVE.

Guerra ha encabezado un malestar que ha provocado “un nudo en la garganta” para los antiguos líderes del partido que piden el establecimiento de un cordón sanitario para evitar negociaciones con la formación que lidera Arnaldo Otegui. "Un grito que no sale, pero que están deseando gritarlo: ¡Con Bildu no, con Bildu no!”, ha subrayado.

El apoyo de Bildu fragmenta al Partido Socialista

Las críticas internas no han parado de sucederse desde que Bildu decidió dar su apoyo a las cuentas del próximo año en el primer debate parlamentario. Un acercamiento que no ha gustado a algunos sectores del partido que lo consideran innecesario porque no hacía falta para alcanzar la mayoría absoluta. La votación se saldó con 198 votos a favor, frente a los 150 rechazos.

Barones socialistas como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, han mostrado abiertamente su rechazo a Bildu. Mientras el Gobierno trata de cerrar filas en torno a Pedro Sánchez con defensas férreas de figuras como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Alfonso Guerra azota a la coalición del PSOE y Unidas Podemos

Guerra ha puesto en el foco de sus reproches al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones tanto con Bildu como con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para sumar fuerzas en la tramitación de los presupuestos. "Aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado y al mismo tiempo dice Otegi: nosotros vamos a destruir al régimen del 78”, ha lamentado.

El exvicepresidente del Gobierno ha alertado sobre las consecuencias que ha llevado la formación de la actual coalición que dirige el país. Un pacto que ha devenido en una “democratura” en la que se toman “decisiones autoritarias” sobre el futuro de España. Para Guerra, la unión con Unidas Podemos "era buena para lograr la moción de censura, pero lo que no se vio es que no era solvente para gobernar".

Precisamente, el histórico socialista ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya tomado medidas contundentes contra Pablo Iglesias o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que hayan criticado abiertamente la independencia del Rey Felipe VI en varias ocasiones. “Dos miembros del Gobierno han acusado de maniobras graves al Jefe del Estado y esos miembros no han sido cesado, no deberían haber durado cinco minutos”, ha agregado.

Son tan fuertes sus críticas que Guerra ha llegado a plantear que España iría mejor si Mariano Rajoy hubiese dimitido y otro miembro del Partido Popular hubiese tomado su lugar en la presidencia del Gobierno, en lugar de dar pie a una moción de censura que terminó con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al mando del Ejecutivo. "Otro líder de su partido habría sido presidente y España se hubiese ahorrado muchos disgustos", ha subrayado.