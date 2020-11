Optimismo moderado de los científicos ante la vacuna de Covid-19 de Pfizer

09 de noviembre de 2020 (15:40 CET)

Grosso modo, el anuncio de Pfizer y Biontech de que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en más del 90% de los casos ha sido calificado como una excelente noticia por científicos alrededor del mundo, no solo por su potencial para poner freno a la pandemia sino porque ese porcentaje de eficacia está muy por encima de la media de otras vacunas como la de la gripe.

No obstante, ni esa cifra es vinculante (la farmacéutica advirtió de que el porcentaje de eficacia puede variar conforme se siga avanzando en los estudios) ni los resultados que se han dado a conocer este lunes son determinantes.

Así lo han transmitido científicos de todo el mundo a la luz de la noticia, que ya disparado las Bolsas de todo el mundo y ha causado un entusiasmo inédito en este difícil 2020.

Es un "desarrollo muy oportuno y alentador", ha afirmado a The Guardian el profesor de oncología molecular de la Escuela de Medicina de Warwick (Reino Unido), Lawrence Young.

"Es difícil evaluar completamente los datos provisionales sin más información, pero parece que la vacuna puede proteger contra la Covid-19. La gran pregunta es si la vacuna puede bloquear la infección del virus y su posterior transmisión", ha añadido.

Akiko Iwasaki, inmunólogo de la Universidad de Yale (EEUU), ha calificado de "verdaderamente espectacular" la eficacia del 90%, confirmada por un estudio independiente pero aún no revisada por pares en una publicación científica.

"No esperaba que fuera tan alta [la eficacia]. Me estaba preparando para algo como un 55%", ha añadido, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Si ese 90% se confirma no solo sería más alto que la vacuna media contra la gripe, sino que "podría tener un impacto grave en la curva de este brote" actual de Covid-19 en EEUU, dijo el director del Instituto de Yale para la Salud Global, Saad B. Omer.

"Necesitamos ver los datos reales y necesitaremos resultados a más largo plazo", ha añadido Jesse Goodman, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgetown.

La vacuna de Covid-19 de Pfizer "es un alivio"

Pese a que falta información, Peter Horby, también profesor de enfermedades emergentes de la Universidad de Oxford, ha manifestado que el anuncio de Pfizer y Biontech "me hizo sonreír de oreja a oreja".

"Es un alivio ver resultados tan positivos con esta vacuna y es un buen augurio para las vacunas de Covid-19 en general. Necesitamos ver más detalles [...] pero este me parece un momento decisivo".

La profesora de inmunología y enfermedades infecciosas de la Universidad de Edimburgo, Eleanor Riley, ha reconocido que, de entrada, son noticias "excepcionalmente buenas", pero ha insistido en que hay preguntas importantes que aún no han sido respondidas, como cuánto podría durar la inmunidad, qué tan severas fueron las infecciones usadas en el ensayo, y qué edad tenían los participantes.

El editor de medicina de la BBC, Fergus Walsh, ha comentado que la vacuna se ve "prometedora". "Esto se debe a que, de los 43.000 voluntarios inmunizados, nueve de cada diez de los que desarrollaron síntomas de coronavirus (y hubo 94 de ellos) recibieron el placebo. A partir de eso, han llegado a la conclusión de que es más del 90% efectivo para prevenir la infección por coronavirus".

Sin embargo, Walsh matizó que "solo llevamos unos meses en esto, tenemos que esperar los datos completos, y la pregunta clave es que, si protege, no sabemos cuánto tiempo durará esa protección". "Es posible que tengamos que tener dosis de refuerzo, pero no seamos groseros; si es un 90% efectiva, todos la tomaríamos. También hay otras vacunas en desarrollo, por lo que todo esto es un buen augurio para ellas", ha añadido.

"Es un buen día", ha sostenido Walsh, así como muchos otros expertos alrededor del mundo.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es