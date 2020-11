Palos, mascarillas y gel: así bailan salsa en un parque de Madrid para evitar la Covid-19

13 de noviembre de 2020 (16:51 CET)

La prensa británica se hace eco de una forma muy original de bailar salsa. El grupo Salsa Tabacalera de Madrid ha salido de nuestras fronteras por su original forma de hacer frente a la Covid-19: tuberías de plástico de 1,2 metros para evitar el contacto físico directo, mascarillas y espectáculo al aire libre.

El grupo, para no molestar a otras personas, baila aparentemente en silencio mientras escucha canciones de Los Jubilados de Cuba a través de sus auriculares. Según ha publicado The Guardian, todo surgió como una fórmula imaginativa y a la vez segura de adaptar este baile a las restricciones pandémicas.

"Bailar es una verdadera pasión para mí y es algo que necesito hacer. Pero luego llegó la pandemia y amenazó con acabar con todo eso. Entonces fue cuando tuve la idea de usar palos, máscaras y bailar al aire libre con un riesgo es casi nulo", explicó al rotativo británico el 'maestro' de la compañía, Juan Margallo.

"La vida siempre encuentra un camino"

Este técnico de iluminación de 52 años buscó la fórmula para seguir moviéndose sin poner en riesgo a nadie. Con un ingenio típico de un musicólogo, un sargento y un espíritu de MacGyver español, también ha descubierto que las gaitas han producido algunos beneficios inesperados para sus estudiantes.

Es el caso de Ana Chang, una joven de 27 años que es azafata de vuelo y que no puede vivir sin el ritmo en el cuerpo: "Bailar nos ayuda a estar unidos. La vida sin esto sería aburrida y triste: simplemente no sería lo mismo". Margallo, pese a las dificultades, se muestra optimisma: "La vida siempre encuentra un camino, incluso durante las guerras, y no ceder a la tristeza es una obligación humana".

La Covid-19 se ceba con la salud mental

Buscar resquicios de alegría y ánimo es fundamental para hacer frente a la pandemia, y más cuando se refiere a la salud mental. Un estudio de la Universidad de Oxford y el NIHR Oxford Health Biomedical Research Center sugiere que una de cada cinco personas que ha desarrollado la Covid-19 ha sufrido una enfermedad mental como ansiedad, depresión o insomnio dentro de los meses posteriores.

Según publicó The Guardian, el doctor Max Taquet, académico del NIHR y uno de los autores del estudio ha explicado que el "hallazgo fue inesperado y necesita ser investigado. Mientras, tener un trastorno psiquiátrico debería añadirse en la lista de factores de riesgo de la Covid-19".

El estudio se basa en cálculos realizados sobre datos de aproximadamente 70 millones de registros de salud en Estados Unidos, incluidos más de 62,000 casos de Covid-19 que no necesitaron de ingreso hospitalario o una visia a urgencias. La incidencia de diagnósticos de salud mental en 14 a los 90 días posteriores fue del 18,1%, incluídos los 5,8% que partieron de un primer diagnóstico.

