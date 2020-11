Pedro Sánchez invita los extranjeros a Canarias en plena incertidumbre sobre la Navidad

30 de noviembre de 2020 (14:49 CET)

Pedro Sánchez se ha convertido en el rostro visible de la campaña mediática que busca traer de nuevo a los turistas extranjeros hasta las Islas Canarias. El presidente del Gobierno ha mandado un mensaje de seguridad para que los ciudadanos europeos viajen hasta el archipiélago, a pesar de que aún no ha aclarado si los españoles podrán regresar a sus comunidades de origen para celebrar la Navidad.

A un mes de que comiencen las fiestas, las medidas de movilidad por el coronavirus todavía están en el aire, mientras la mayor parte de las comunidades mantienen sus cierres fronterizos para evitar los contagios. Sin embargo, el presidente tiene la mente puesta en la llegada de británicos, alemanes y franceses, que podrían escoger el país como el lugar para celebrar el fin de año.

“La prioridad es hacer posible el reinicio de los viajes internacionales”, ha subrayado Sánchez en un mensaje telemático, subtitulado al inglés, para que llegue a toda Europa.

Canarias es la única comunidad autónoma que se ha librado de las restricciones más severas durante la segunda oleada de casos de Covid-19. La región no tuvo que cumplir con el toque de queda tras la declaración del estado de alarma, ni se ha visto obligada a practicar un confinamiento perimetral. Con una incidencia acumulada de 77 casos por cada 100.000 habitantes, representa el principal corredor turístico seguro del país.

Por esa razón, Sánchez ha centrado sus esfuerzos en recuperar el pulso de los viajes internacionales que representan un importante peso en la economía de la región. Un paso previo antes de que la vacuna haya alcanzado a un porcentaje considerable de personas. “Tenemos la obligación de mitigar los efectos de esta crisis sobre un buen número de trabajadores y de empresas del sector turístico”, ha insistido.

El presidente ha vendido la fórmula del éxito del 'Back to the Canary Islands' a los turistas, amparado en la experiencia adquirida en el control del coronavirus desde que comenzaron los primeros brotes en la primavera. “Tenemos muchas más herramientas para hacerlo de una forma segura de las que existían al inicio de la pandemia. Conocemos mejor al virus, sus efectos y contamos por ejemplo con pruebas diagnósticas disponibles de forma general”, ha argumentado.

El Gobierno enroca en su plan de Navidad

Mientras el presidente invita a los extranjeros a visitar Canarias, la incertidumbre sobre el desarrollo de las fiestas navideñas sigue en creciendo en el resto del país. El Gobierno no ha logrado alcanzar por el momento un acuerdo con los responsables de las comunidades autónomas, que han puesto en duda su primer borrador de propuestas, después de que se filtrara a los medios.

El Consejo Interterritorial de Salud volverá a reunir el miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, con todos los consejeros del área para discutir los pormenores de las fiestas. Será un momento clave para debatir si se abrirán las fronteras de las principales comunidades para facilitar que los españoles puedan viajar para reunirse con sus familias.

En el texto inicial que ideó el Ministerio de Sanidad no se contempla una limitación específica e incluso se invita a facilitar la vuelta a casa de los estudiantes universitarios. Sin embargo, la potestad para cerrar las fronteras ha recaído en los líderes autonómicos desde que se declaró el estado de alarma. La Junta de Castilla y León ya ha adelantado su intención de mantener confinado su territorio durante las fiestas para evitar la propagación del virus.

La movilidad no será el único punto de debate. Algunas regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco o Cataluña han ideado sus propias propuestas navideñas que no casan con las de Pedro Sánchez. La Generalitat, por ejemplo, plantea unas reuniones de hasta 10 personas, en las que no contabilizarán los menores de 14 años. Frente a la propuesta de solo seis miembros que ha diseñado el Gobierno.

