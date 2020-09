16 de septiembre de 2020 (13:48 CET)

Aliados, no periodistas. Este es el "ruego" que ha hecho Pedro Sánchez a los medios de comunicación. Para superar la crisis económica y social derivada del coronavirus, "España necesita unidad, no división", "colaboración y cooperación, no antagonismo", y para lograrlo los medios de comunicación "podéis contribuir a ello de un modo muy especial", ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno.

Así lo ha transmitido en un mensaje un vídeo durante la inauguración del XV Congreso de Editores de Prensa, convocado por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas. De la misma forma que ha presionado con su propaganda de la "unidad" a los partidos de la oposición y hasta a los empresarios, Sánchez ha pedido a la prensa ayuda para "unir" y "ensamblar" a la sociedad.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que una de las "enseñanzas" que ha dejado la pandemia es la "enorme trascendencia" que tiene "el acceso y el tratamiento de la información". A su entender, la Covid-19 "será el catalizador de un proceso de cambio profundo en la sociedad" que obliga a todos los sectores, entre ellos los medios de comunicación, a "trabajar intensamente" para conseguir un mundo más "libre" y "sostenible".

Sánchez ha recordado que el periodismo tiene "un papel decisivo en la defensa de nuestros valores democráticos" y se ha ratificado en su "convicción" de que "no puede exitir una democracia plena sin el acompañamiento de una prensa sólida, potente y responsable". Para ello, ha añadido, se deben abordar retos como la "inmediatez" de la información que puede conducir a la "manipulación" y la "tergiversación".

"Siempre ha habido fake news, pero en nuestros días su difusión e influencia pueden ser devastadoras", ha afirmado, implorando así que el periodismo esté "siempre al servicio del bien común frente al veneno de la mentira interesada". "El único objetivo de la mentira es servirse de la ignorancia para conseguir los fines que la impulsan", ha dicho, por lo que es necesaria una "prensa comprometida" para "librar" a la sociedad de este lastre.

Sánchez se compromete con la prensa

El presidente del Gobierno ha manifestado que el sector de la prensa se encuadra dentro de la urgente digitalización de la economía por la que apuesta su gabinete para afrontar la crisis económica. Los retos y oportunidades de los medios de comunicación, como lo son la inteligencia artificial, el 5G o las cantidades apabullantes de información, son parte de las "grandes transformaciones que España necesita", ha añadido.

Así las cosas, Sánchez ha trasladado un "mensaje de confianza" a los empresarios del sector pero también ha advertido: "Necesitamos que todos los sectores asentados y estratégicos de nuestra economía se alíen al proyecto de país que estamos emprendiendo". "El Gobierno de España estará siempre de vuestro lado" y "atenderá" sus "reclamaciones", a cambio de que se sumen a "ese esfuerzo de la recuperación".

