Puigdemont sale al rescate de JxCat como número 1 de su candidatura

23 de diciembre de 2020 (19:45 CET)

Puigdemont sale al rescate de Junts per Catalunya e irá de número una por Barcelona. El prófugo de la justicia será quien liderará de forma simbólica la candidatura de la formación independentista, aunque será Laura Borràs quien asumiría una eventual presidencia en caso de que pudiera ser investida en el Parlament.

El expresidente fugado desde 2017 pretende liderar la candidatura por Barcelona y relegar al segundo puesto a Laura Borràs para que sea posible que en la "larga lista" de presidentes de la Generalitat "haya el de una mujer": "Propondré a la Ejecutiva el ejecutar una lista, cosa que deberá ser validado en tercera urna por parte de la militancia".

En un vídeo expresado a través de las redes sociales, Laura Borràs ha asegurado que es "un privilegio trabajar" al lado de Puigdemont: "No estamos solos, hay mucha gente determinada a hacer una opción ganadora. Juntos lo haremos posible, haremos historia juntos".

Tal com vaig anunciar, seré a les properes eleccions del #14F, i ho faré encapçalant la llista per Barcelona de @JuntsXCat per fer pinya i aconseguir que @LauraBorras esdevingui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya https://t.co/xmmd5WnwVB #JuntsxCat pic.twitter.com/Tay4yM3PKL