Puigdemont sufre su primera gran derrota en JxCat

30 de noviembre de 2020 (12:32 CET)

El nuevo partido de Carles Puigdemont le ha infligido la primera gran derrota al expresident a las primeras de cambio. Pese a que el líder independentista fugado a Bélgica escenificó neutralidad ante las primeras primarias de Junts per Catalunya (JxCat), lo cierto es que su entorno hizo una campaña moderada en contra de la victoriosa Laura Borràs y favor del conseller vencido Damià Calvet.

Borràs ha ganado con amplio margen: casi el 76% de los votos, frente al 20,5% de Calvet. En torno a 3.000 de los 5.000 socios de JxCat han participado en la votación este pasado fin de semana, que han dado a la portavoz parlamentaria del espacio postconvergente una victoria muy significativa no solo por la ventaja que le llevó al triunfo sino también por las posiciones que le diferencian de Calvet y Puigdemont.

Durante la última semana quedó claro que la neutralidad de Puigdemont en el proceso era un performance, toda vez que su entorno más cercano, encabezado por Elsa Artadi y Albert Batet, apoyaron disimuladamente a Calvet. El principal valedor de Borràs fue, en cambio, Quim Torra, cuya relación con el expresident está tocada desde antes de la inhabilitación del primero, que no milita en el nuevo partido de Puigdemont.

Borràs, partidaria de la confrontación sin fin

El apoyo a Calvet no solo de Puigdemont, Artadi y Batet, sino también de los presos Quim Forn y Josep Rull, ha sido insuficiente para parar a Borràs, cuya candidatura sorprendió al expresident fugado, que no tenía entre sus planes ver surgir en su propio partido a un sector contrario a sus posturas ni mucho menos que este sector obtuviera tres de cada cuatro votos en las primarias.

Calvet tenía un perfil más de gestor y no se cerraba a firmar acuerdos no solo con Esquerra Republicana, sino también con los comuns, como ya ha hecho su consellería con estos partidos en el Ayuntamiento de Barcelona. Borràs, en cambio, apuesta por la confrontación con el Estado y con ERC, pero también se entiende que no daría todo el protagonismo a Puigdemont como sucedió, por ejemplo, durante parte de la presidencia de Torra.

El expresident y Artadi han congratulado a Borràs y han dejado para la esfera privada sus diferencias con la ahora presidenciable de JxCat y el efecto que el resultado de estas primarias tendrá en Waterloo. Pero Puigdemont no apareció inmediatamente en el acto de comunicación de los resultados y, en cambio, optó por lanzar un mensaje genérico en las redes sociales sin entrar en muchos detalles.

Moltes felicitats, @LauraBorras! Gràcies @damiacalvet! Heu fet una gran campanya de primàries. Gràcies també al tots els afiliats i afiliades per haver-vos fet vostres aquest procés, que reforça enormement el projecte. pic.twitter.com/BUOww6cGKg — Carles Puigdemont (@KRLS) November 29, 2020

"¡Muchas felicidades, Laura Borràs! ¡Gracias, Damià Calvet! Habéis hecho una gran campaña de primarias", ha manifestado Puigdemont. "Gracias también a todos los afiliados y afiliadas por haber hecho vuestro este proceso, que refuerza enormemente el proyecto".

Borràs pide un Govern "netamente" independentista

Tras su victoria de este fin de semana, Borràs ha afirmado este lunes que su voluntad es "sumar" con "todas las fuerzas independentistas" para lograr un Govern y un Parlament "netamente independentistas". Ello, tras haber asegurado que no todos los partidos independentistas "son igual de independentistas".

En este sentido, ha criticado el pacto de ERC con el Gobierno para apoyar los presupuestos generales del Estado, diciendo que le "cuesta" entenderlo y que "quien pacta con partidos que no son independentistas no está trabajando para conseguir la independencia, está trabajando para otras cosas, pero no para la independencia".

Así las cosas, y pese a que su instinto es pactar con ERC, "naturalmente", la candidata de JxCat ha asegurado que las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 serán "también un plebiscito sobre el independentismo", puesto que ya "se ha visto que todos los votos independentistas no son igual de independentistas".

"Cataluña será independiente y lo debe ser cuanto antes mejor", ha insistido Borràs. Preguntada sobre si esto sucederá en la próxima legislatura, ha dicho que, si se trabaja "para hacerlo", sí. "Pero hace falta fuerza para conseguirlo. Si tuviera esa capacidad yo sola, le diría que sí. Pero necesito de un Govern y un Parlament independentistas y fuertes y un compromiso de todos para poder hacerlo efectivo".

Sobre si Puigdemont podría ser el cabeza de lista "simbólico" de JxCat, Borràs ha comparado al expresidente catalán con Leo Messi para decir que "irá en la posición que quiera" y "decidirá ir donde quiera". Puigdemont "tiene la absoluta unanimidad de todos los afiliados para ir en la posición que quiera", ha remarcado.