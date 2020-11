30 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Los últimos movimientos en las elecciones al FC Barcelona han sacudido la batalla política que envuelve el asalto al palco del club azulgrana, codiciado históricamente por los partidos soberanistas en Cataluña a pesar de los sonoros fracasos que han protagonizado durante años (para desbancar a Josep Lluís Núñez, por ejemplo).

ERC fue el primer partido en arropar una (pre)candidatura, la de Joan Laporta. Pero los republicanos, según las fuentes consultadas, han comenzado a dudar respecto a mantener estos apoyos a la vista de que el entorno de Carles Puigdemont se ha instalado en la primera línea de la candidatura, ya oficial, del expresidente azulgrana de cara a las elecciones del 24 de enero.

Laporta ha dado a conocer a algunos de los hombres que van a estar en la maquinaria de su candidatura y ha sorprendido por la indisimulable cercanía a Puigdemont de varios de sus hombres de confianza, e incluso por la beligerancia con ERC que mantienen.

El director de campaña de Laporta es el publicista Lluís Carrasco, nieto de Manuel Carrasco i Formiguera (fundador de Unió Democràtica), que, al margen de su actividad profesional, se ha prodigado como opinador lanzando duros ataques a dirigentes de ERC —en particular, al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) por su "ridícula" estrategia de pedir "mesas de diálogo"—.

Amics de @Esquerra_ERC i @cupnacional

Els catalans (o molts d'ells) no entenem que us alineeu amb VOX, Pp, C´s, PSOE i amb les clavegueres que us volen aniquilats, en la creuada infame contra la @LauraBorras

De fet, no entenem res del que esteu fent...