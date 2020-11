Sánchez Llibre acusa a Colau de “populista” por llamar al boicot a Amazon

20 de noviembre de 2020 (14:24 CET)

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, califica de “impropio, inadecuado y populista” el llamamiento al boicot que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra Amazon y contra la libertad de elección de los consumidores.

“Entendemos que un gobernante tiene que plantear soluciones maduras y solventes y no planteamientos primarios que vayan orientados al boicot”, recalcó Sánchez Llibre este viernes mediante un comunicado.

Foment considera “fundamental” que los políticos trabajen para conseguir un equilibrio entre el comercio tradicional y el ecommerce . Por este motivo, la patronal lamenta “profundamente” las declaraciones de Colau: “Precisamente la alcaldesa de Barcelona es la menos indicada para plantear una solución primaria como la del boicot”.

Josep Sánchez Llibre (Foment-CEOE) recuerda que Ada Colau convirtió Barcelona en la “capital mundial” del top manta

En este sentido, Foment recuerda que, en la pasada legislatura, Colau convirtió la ciudad de Barcelona en la “capital mundial del top manta” en detenimiento del pequeño y medio comercio de proximidad.

Además, en la actualidad, con sus políticas de movilidad, ha “criminalizado el coche y la moto”, de manera que ha afectado “muy negativamente” al comercio del centro de la ciudad.

Sánchez Llibre, que también es vicepresidente de la CEOE, subraya que “un gobernante tiene que trasladar soluciones maduras y solventes ante un tema tan sensible. No planteamientos primarios que vayan orientados al boicot contra unas empresas determinadas y contra la libertad de elección de los consumidores”.

Foment insiste en que siempre ha buscado una solución que propicie un equilibrio entre la venta del comercio tradicional y el ecommerce.

Colau hizo este jueves un llamamiento a los ciudadanos para que hagan sus compras en el comercio de proximidad en detrimento de Amazon. "Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad, y vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado", manifestó la alcaldesa en la entrega del Premio Barcelona Comerç 2020.

De esta forma, Colau emuló a la alcaldesa de París, Anne Hidaldo, que hace unas semanas también llamó a boicotear Amazon, aunque en su caso lo limitó a la compra de libros.

Colau lanzó su boicot a las puertas del Black friday.