The New York Times ve tanto riesgo en Pedro Sánchez como en la pandemia

25 de septiembre de 2020 (12:15 CET)

La idea de que los políticos no han estado a la altura de los ciudadanos durante la pandemia del coronavirus está muy extendida. La inacción de los gobiernos pese al tiempo de previsión y de preparación ha sido señalada por muchas voces. Ahora también lo hace The New York Times en su edición en español, que señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al de Isabel Díaz Ayuso y, en mayor o menor medida, al resto de regiones.

El artículo firmado por David Jiménez, exdirector del diario El Mundo, se titula La incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como la COVID-19 y arranca asegurando que "los españoles aceptaron con infinita paciencia el confinamiento más duro de Europa durante la primera ola de marzo" y más tarde "asumieron graves perjuicios económicos a cambio de proteger la vida de sus mayores".

Afirma Jiménez que, no obstante, "el gobierno del presidente Pedro Sánchez declaró victoria" y "la responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza a 17 administraciones que lo han hecho con desidia".

Las críticas se centran en aspectos que han señalado anteriormente otros expertos: la falta de refuerzo a los sistemas sanitarios, replantear si valía la pena la reapertura de las escuelas o mejorar el sistema de rastreo, para evitar así que las zonas de rebrotes pasaran a tener una transmisión comunitaria.

Sobre el freno de la propagación del virus a través de pruebas PCR, Jiménez afirma que España ha fracasado a la hora de trazar el orden de contagios. El país, afirma, consigue localizar es inferior al de Zambia (9,7), cuatro veces menor que el de Italia (37,5) y está veinte veces por debajo de Finlandia (185).

Críticas a la Comunidad de Madrid

El exdirector de El Mundo no solo se acuerda del Gobierno central, sino de otros también muy importantes como el de la Comunidad de Madrid (CAM). El ejecutivo regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso impuso este lunes un confinamiento parcial en 37 zonas básicas de la ciudad, si bien dos días después, el miércoles, pidió ayuda urgente al ejército ante la nueva ola de infecciones.

Lo cierto es que la situación de la capital preocupa. Madrid vuelve a ser una de las zonas más castigadas y está en el centro del debate sobre si es el momento de reactivar el estado de alarma, al menos, en la región. Sus números hasta ayer, jueves: 4.350 contagiados más (un 40% del total nacional) y 1.097 en las últimas 24 horas.

A este respecto, el ministro de sanidad, Salvador Illa, señaló que "vienen semanas duras" para la ciudad y para la CAM. Será el momento de actuar "con determinación" para tomar el control de la pandemia.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es