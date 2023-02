A Moncloa le parece más grave medir mal trenes que excarcelar a agresores sexuales: descarta dimisiones por el ‘sí es sí’

En Moncloa siguen sin querer ni hablar de la polémica modificación de la ley de garantía integral de la libertad sexual , conocida popularmente como sólo sí es sí. Este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido el Ejecutivo ya ha asumido responsabilidades por los efectos de esta legislación, que con su aplicación judicial ha permitido la rebaja de penas a más de cuatrocientos agresores sexuales y la excarcelación de algunos ellos.

Horas después del cese a la cúpula del Ministerio de Transportes tras el fiasco del ancho de los trenes para Cantabria y Asturias que no caben por los túneles existentes, Moncloa no cree que sea equiparable con pedir dimisiones o ceses en el Ministerio de Igualdad. Así, para el Gobierno, las responsabilidades ya están depuradas en la cartera de Irene Montero con el registro de la proposición de ley para enmendar, a pesar de que no cuenta ni con el apoyo de Podemos ni de sus socios habituales, tan sólo de la derecha, apoyos a los que no quieren recurrir.

«Se asumen responsabilidades cuando se proponen soluciones», ha subrayado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que el PSOE que se ha presentado esa reforma de la norma con el objetivo de corregir sus efectos no deseados.

La portavoz se ha remitido al Congreso en lo relativo al avance parlamentario de esta proposición, sobre la que ha asegurado que no existe «ninguna novedad» más que la «confianza» del Ejecutivo en el trabajo de los grupos parlamentarios.

El PP pide explicaciones

El PP también ha pedido explicaciones sobre las dimisiones de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas, por la crisis por el fiasco de los trenes de ancho métrico destinados a Asturias y Cantabria para ver si son suficientes.

Su portavoz, Cuca Gamara, ha dicho este martes que se han asumido responsabilidades, pero faltan explicaciones, para ver, si de los errores y de quién tuvo conocimiento, son suficientes o «si se está blindando la responsabilidad de la ministra Raquel Sánchez, que es la que tiene que dar todas las explicaciones».

«Eso llevaba en el ministerio casi dos años. Es una auténtica chapuza«, ha criticado en declaraciones a los periodistas.