A un paso de la paz: Ucrania y Rusia redactan un plan de neutralidad para poner fin a la guerra

Tras un total de 21 días de guerra, invasión y bombardeo, que han dejado un escenario devastador y un futuro dudoso, la ventana hacia al optimismo se entreabre ante la posibilidad de un plan de neutralidad para poner fin a este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El «borrador de la paz» consistiría en 15 puntos, que han sido adelantados por el Financial Times, entre los que se incluiría la renuncia de Ucrania a integrarse a la OTAN.

El documento, que se habría empezado a negociar este lunes, también incluye otra de las reiteradas peticiones del Kremlin que es que Ucrania se comprometa a no acoger bases de ejércitos extranjeros o de armamento a cambio de la protección de aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Asimismo, entre los puntos se habla de un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas si Kiev se declara neutral y acepta límites a sus capacidades militares.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha asegurado este miércoles que Rusia «está cerca» de alcanzar un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad. «Hay una serie de formulaciones de los acuerdos con Ucrania sobre el estatuto de neutralidad y las garantías de seguridad que están a punto de lograrse», declaró Lavrov, según ha informado la agencia rusa Interfax.

Pese a varias negociaciones fallidas entre ambos países, donde trataron asuntos como lograr un alto al fuego que permita corredores humanitarios seguros para garantizar la seguridad de los civiles en Ucrania, que no se llegaron a respetar, en los últimos días, es cierto que, tanto el régimen de Vladímir Putin como el gobierno de Volodímir Zelenski han acercado posturas y superado algunas líneas rojas.

Edificio destruido en Ucrania. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

De hecho, Rusia ya ha manifestado que no le importa reconocer al presidente ucraniano como legítimo. Por el otro lado, Zelenski aseguró este pasado martes que Ucrania no entraría en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmando que los ucranianos entienden que no son miembros actuales de la Alianza Atlántica y que, pese a la política de «puertas abiertas», tampoco lo serán en el futuro

Mientras tanto, a la par de estas negociaciones, la parte bélica no se rebaja y Ejército del Kremlin mantiene los bombardeos sobre diferentes ciudades del país vecino. De hecho este miércoles, según fuentes ucranianas, ha sido atacado un teatro en Kiev por las tropas rusas en el que había «cientos» de refugiados, aunque no se aclararon las cifras de afectados. Además, las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de matar a 10 personas que hacían cola para comprar en la localidad de Chernijov.

Pese a ello, el presidente Zelenski ha garantizado las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más «realistas pero que aún queda tiempo para llegar a un acuerdo con intereses para Ucrania. Por último, el presidente ucraniano ha sentenciado que «toda guerra termina en un acuerdo», por lo que ha instado a la importancia de la negociación con Rusia.