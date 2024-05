Ábalos afirma que no hizo seguimiento de la compra de material sanitario en la pandemia

El exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado que no supervisó ninguna compra de material sanitario durante la pandemia y ha subrayado que todas las adquisiciones las gestionaba el subsecretario Jesús Manuel Gómez García, quien ocupa el cargo desde 2018.

Ábalos compareció ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde afirmó que su entonces asesor Koldo García no estaba involucrado en el seguimiento y expresó: «Puedo confiar en la justicia, no por sus virtudes, sino porque ya no tengo en quién confiar».

Además, señaló a la comisión del Senado por estar realizando “un juicio paralelo”.

«De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado», ha indicado, denunciando que la comisión de investigación del Senado es «un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia y donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana».

Críticas al foco mediático sobre el caso Koldo

El diputado afirmó que confiaba en su subsecretario, con quien realizaba despachos y a quien encargó la gestión de todos los contratos: «Fue él quien llevó a cabo todas las contrataciones», dijo, al negar tener conocimiento de las compras con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en la trama del caso Koldo.

«Estaba satisfecho de toda esa gestión, porque permitió tener material, y a un precio sensiblemente inferior», ha recalcado el exministro tras aseverar que «aunque se flexibilizaron las contrataciones no se hicieron al margen de la ley», informa EFE.

Ábalos recurrirá su expulsión

Ábalos dijo que buscará la forma de poder regresar a las filas socialistas, de las cuales fue expulsado y que le obligó a integrarse en el Grupo Mixto.

«Recurriré (la expulsión) porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de Organización de mi partido y esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las posibilidades, pero a mí a estas alturas solamente me queda defender pocas cosas, pero muy importantes: la democracia, la justicia y los derechos humanos», precisa Europa Press.