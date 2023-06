Abascal incluye a su núcleo duro en las listas de Vox al Congreso y no rescata a Monasterio de la Asamblea

Vox ha dado un paso adelante en la confección de sus candidaturas para las elecciones generales del 23J y ha hecho público este viernes los puestos de salida por las circunscripciones más relevantes. La formación de Santiago Abascal, que lidera la lista por Madrid, ha incluido al núcleo duro del líder de la formación de derecha radical, pero una de sus dirigentes más visibles no ha encontrado acomodo. Es el caso de Rocío Monasterio, cuyo rol se veía diluido en una Asamblea de Madrid en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consiguió mayoría absoluta.

Así, Abascal ha escogido como número dos por Madrid a María Ruiz, que ya había sido diputada en la anterior legislatura, seguidos de Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, además de Pepa Millán (que va como cinco), que había sido hasta ahora la portavoz de Vox en el Senado, Juan Luis Steegman (seis) u otras de las parlamentarias que más ruido han hecho en el Congreso, como Carla Toscano (siete).

De hecho, más allá de los primeros espadas más conocidos, el líder de Vox apuesta por sus fieles, y continuarán Rocío de Meer (Almería); José María Figaredo (Asturias); Manuel Mariscal (Toledo); Pedro Fernández (Zaragoza); Reyes Romero (Sevilla); Víctor González (Salamanca) o Magdalena Nevado (Cáceres). Así, la práctica totalidad de la dirección del partido estará presenten en el Congreso la próxima legislatura.

Coco Robatto sustituye a Olona

Por Granada, circunscripción que antes lideraba Macarena Olona, encabeza ahora la lista Jacobo Coco González-Robatto, quien era asesor jurídico de Vox en Andalucía, fue nombrado senador por designación autonómica y dimitió de aquel cargo para, precisamente, hacerse cargo de la fracasada campaña de Olona a las andaluzas de 2022.

En Málaga y Murcia no hay cambios: repiten, respectivamente, Patricia Rueda y Lourdes Méndez Monasterio, que es la hermana del hombre de mayor confianza de Santiago Abascal y que hace las veces de su jefe de gabinete a pesar de no contar con cargo orgánico en Vox, Kiko Méndez Monasterio.

Estas son, según ha precisado el partido, «las primeras 24 listas que se terminarán de hacer públicas el próximo lunes, 19 de junio, coincidiendo con la rueda de prensa del Comité de Acción Política». Quien no repite y no será parlamentario es Víctor Sánchez del Real, que ya no estará en el número uno por Badajoz y le deja paso a Ignacio Hoces, actual vicesecretario de Institucional.