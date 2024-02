Al PNV «no le extraña» que la justicia suiza vea un carácter político en el caso de Tsunami

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, afirmó este martes que no le extraña que la justicia suiza considere que existe un posible «carácter político» en la causa de Tsunami Democràtic.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Aitor Esteban comentó la decisión de la justicia suiza de rechazar dar información al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al ver en su investigación sobre Tsunami Democràtic un posible «carácter político».

«No me extraña lo de Suiza para serles sinceros, porque es que claro que, primero, poca base puede haber en unas acusaciones en las que han tardado cuatro años en darse cuenta de que había terrorismo, es que si hubiera habido el mínimo indicio de terrorismo esa hubiera sido la acusación que se hubiera puesto encima de la mesa desde el día número uno», aseveró.

«Por lo tanto, me parece que las pruebas he oído algunas de ellas, cuáles son, de tuits y cosas de estas, lo he leído en algún medio de comunicación, pues me parece que tendrán poco peso», recalcó.

«Además, García Castellón, digámoslo claro, ha estado maniobrando dependiendo de lo que sucedía en esta Cámara, de cuáles eran los acuerdos que se iban tomando en ponencia, en comisiones, etcétera, no parece una actitud muy jurídica», consideró.

«Sinceramente, no me extraña y me parece que era algo que tenía que pasar, porque es que la acusación en esos términos, en mi opinión, no se sostiene en absoluto», concluyó.