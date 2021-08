Alberto Garzón vuelve a desaparecer en plena crisis por la factura de la luz

La subida del precio de la luz ha ‘apagado’ a Alberto Garzón. El ministro de Consumo, muy activo en redes sociales en estos días de vacaciones, ha decidido mantener su descanso estival pese a la crisis energética y solo entra a Twitter para recomendar libros y hablar sobre el cambio climático.

El también coordinador federal de Izquierda Unida empezó la semana anunciando por la citada red social que había recibido la segunda dosis de la vacuna y que ya estaba inmunizado.

La buena noticia para Garzón coincidió con el primer registro récord del precio de la luz el lunes 9. El ministro no hizo mención alguna al asunto, aunque sí comentó el informe del IPCC sobre el cambio climático. Compartiendo una noticia al respecto de El País, afirmó: “Salvar el planeta es salvar la vida: la máxima prioridad. No caben excusas”.

El último informe del IPCC vuelve a recordar que la crisis climática es consecuencia del actual modelo de producción y consumo y que se nos acaba el tiempo para corregir el rumbo. Salvar el planeta es salvar la vida: la máxima prioridad. No caben excusas. https://t.co/2v4jCH9Tpp — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) August 9, 2021

El martes y el miércoles, y ya con la factura eléctrica copando el debate político, el titular de Consumo, competente en la materia, decidió volver a pronunciarse en Twitter.

Esta vez, sin embargo, lo hizo para recomendar varios libros: ‘Dejar de ser súbditos’ de Gerardo Pisarello; ‘¿Qué hacer en caso de incendio?’, de Héctor Tejero y Emilio Santiago; y ‘La próxima frontera’ editado por la ONU.

En estos días también es recomendable leer este buen libro de @htejero_ y @E_Santiago_Muin sobre la crisis ecosocial. Herramientas para comprender qué se puede/debe hacer para reaccionar en tiempos de emergencia climática. pic.twitter.com/zO4Vjtn90n — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) August 11, 2021

Segunda ‘desaparición’ en un mes

La actitud de Alberto Garzón en plena crisis por la subida de la luz en España no deja de ser sorprendente, aunque no es nueva. El ministro reaccionó de la misma forma hace poco más de tres semanas, cuando media España sufrió cortes de luz.

Fue el sábado 24 de julio y un fallo en el suministro eléctrico provocó cortes en diferentes zonas de hasta nueve comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

El ministro de Consumo no comentó nada al respecto, aunque sí estuvo activo en las redes sociales. Esta vez, para compartir reflexiones sobre la política migratoria de Alemania, en comparación con la española.

Por eso el rojipardismo es un fascismo de izquierdas. En Alemania, en Francia, en Italia, en España, en todo el Norte global. El "soberanismo" sobre la cuestión migratoria tan sólo es la marioneta izquierda de los nuevos proyectos de apartheid. Así que estadísticas y leña al mono https://t.co/gy2Cbbw14Q — Raúl (@SanchezCedillo) July 24, 2021

Ese día, eso sí, se abstuvo de publicar tuits sobre los Juegos Olímpicos, un evento que ha copado su ‘time line’ de Twitter durante las últimas semanas.

La polémica por la carne y Filomena

De esta forma, Alberto Garzón ha optado por mantener un perfil bajo en las dos últimas grandes crisis de las que él, como ministro de Consumo, tenía mucho que decir.

Su posición choca con la protagonizada hace poco más de un mes, cuando protagonizó una gran polémica al recomendar un menor consumo de carne. Sus declaraciones provocaron reacciones en contra de dirigentes del PSOE, como Emiliano García-Page, y de ministros del propio Gobierno, como Luis Planas.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desautorizó a Alberto Garzón durante una rueda de prensa celebrada en Lutuania después de un encuentro con la primera ministra del país. Al ser preguntado por la polémica, el presidente del Gobierno tiró de ironía: “A mí, donde me pongan un chuletón al punto… eso es imbatible“.

La actitud de Garzón también es diferente a la de principios de año, cuando la luz también marcaba récords históricos en plena borrasca de Filomena. Entonces, el ministro de Consumo sí que salió a la palestra para reclamar una eléctrica pública… y para acusar a las compañías privadas de subir los precios.

Garzón, incluso, llegó a pedir una investigación al respecto. La respuesta de la CNMC no tardó en llegar y no dejó en buen lugar al ministro: Competencia analizó las subidas y, aunque no realizó una investigación como tal, rechazó tajantemente una subida irregular de los precios por parte de las eléctricas.