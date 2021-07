Planas y Page abroncan a Alberto Garzón por su campaña contra la carne

El ministro Alberto Garzón interviene poco, pero cuando lo hace suele generar polémica. La última ha sido por su campaña para reducir el consumo de carne “por salud y por el planeta”. Esta iniciativa no ha sentado bien en el seno del Ejecutivo y, en concreto, ha provocado las críticas públicas del ministro de Agricultura, Luis Planas.

“Esta campaña es tan errónea como la de que el azúcar mata”, ha asegurado el responsable de las políticas ganaderas en el Ejecutivo en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya.

“No me gusta entrar en polémicas y menos con un colega de Gobierno”, ha asegurado Planas. Sin embargo, no le parece justo que señalen al sector cárnico. “Merecen un respeto por el trabajo honesto que hacen por nuestra alimentación y nuestra economía”, ha aseverado.

Casi al mismo tiempo, Garzón ha asegurado en una entrevista en TVE que ambos ministerios –Consumo y Agricultura- estaban al tanto de esta campaña. Unas afirmaciones que el propio Planas ha desmentido: “Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar. No es en absoluto cierto. Lamento que se me utilice”, ha apuntado.

Garzón reconoce que no ha hablado con Planas “en los últimos días”

El coordinador federal de Izquierda Unida ha reconocido que “específicamente” no ha hablado con el ministro de Agricultura “en los últimos días”, pero le ha recordado que en la estrategia de Gobierno están incluidas las acciones para reducir el consumo de carne.

“Los Ministerios están en coordinación constantemente y saben perfectamente cuáles son nuestras líneas de trabajo”, ha insistido Garzón.

Pero el responsable de las políticas ganaderas ha defendido su territorio y ha aseverado que el sector es parque de la riqueza social y territorial de España. “La España vaciada es secano y ganadería extensiva y creo que merece apoyo”, ha apostillado.

Planas ha explicado que la postura oficial del Gobierno es el apoyo a estos colectivos a través de las ayudas al conjunto de los sectores ganaderos e, incluso, en algunos casos, como el vacuno de carne, un incremento de las cantidades para los próximos años. “En eso hay unanimidad de las 17 comunidades autónomas”, ha recordado.

Diferentes posturas sobre cómo debe ser la dieta de los españoles

La postura de Garzón es la de cambiar la dieta de los españoles para proteger el medioambiente. Entre otros puntos alega que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas. “Sin planeta no tenemos vida, salario, ni economía y nos lo estamos cargando”, explica en el vídeo promocional.

También advierte de que en España se producen cada año 7,6 millones de toneladas de carne, “que salen del sacrificio de 70 millones de animales, cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, aves, etc.”

Sin embargo, por el lado contrario Planas apuesta por una dieta variada, como la mediterránea, donde, según ha señalado, caben muchos productos, como la leche, el pescado, los productos cárnicos o el aceite de oliva. “Cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo”, ha concluido.

Page se suma a las críticas contra Garzón: “No tiene nada que hacer”

Las críticas a Garzón también llegan desde los barones socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado al ministro su iniciativa y le ha acusado de amenazar miles de puestos de trabajo dedicados al sector cárnico.

“No tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados en esta provincia al sector cárnico, mañana irán con el vino, pasado con el queso”, ha lamentado Page en declaraciones a los medios recogidas por Efe.

Para el presidente castellano-manchego, se trata de un ministro “que se está inventando su cargo todos los días y ahora no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne”.