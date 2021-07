Pablo Casado quiere a Albert Rivera en la Convención Nacional del PP

Se lo han propuesto pero no hay nada cerrado todavía. En el Partido Popular todo son guiños estos días hacia Albert Rivera. Su líder, Pablo Casado, y la dirección del partido quieren que el ex fundador de Cs participe en la Convención Nacional que la formación celebra en octubre para rearmarse.

“Nos gustaría que fuera ponente de una de las conferencias que estamos articulando, pero no tenemos nada cerrado todavía”, contestan desde la organización del cónclave.

El papel de Albert Rivera para el ‘nuevo PP’ sigue siendo un misterio. La información es escasa y sólo Casado y su ‘mano derecha’, Teodoro García Egea, conocen los detalles sobre su posible colaboración/implicación con el nuevo proyecto, cuentan fuentes cercanas al líder del PP.

De momento, el ex presidente de Cs sigue llevándoles algunos asuntos jurídicos desde la firma para la que trabaja Martínez-Echevarría & Rivera.

El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Foto: EFE/Emilio Naranjo

Rivera se deja querer y está en permanente contacto con Casado y García Egea, también a través de sus anteriores compañeros de Cs como la actual consejera de Cultura de Ayuso, Marta Rivera de la Cruz, cuentan las fuentes conocedoras de estos encuentros en restaurantes discretos de la capital madrileña.

Los populares ya han avanzado que contarán con ponentes “de todas las ideologías” en las mesas que el partido está organizando, con el foco puesto, principalmente, en intervenciones de dirigentes de la formación naranja.

Las cinco mesas principales del cónclave todavía no se han cerrado, informan desde Génova, y por el momento “todo es susceptible de cambio”, insisten.

“Claro que nos gustaría porque será un acto abierto a todo el mundo y la figura de Rivera ha sido y es importante en estos momentos para entender la deriva catalana”, señala un dirigente cercano a Casado.

El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, destaca que cualquier partido se sentiría “orgulloso” de contar en sus filas con el ex líder de Ciudadanos, que es un “activo” y un “gran profesional” y que tiene un perfil que cualquier partido se sentiría “orgulloso” de contar con él en sus filas. Sin embargo, insiste en que no es “un paso” que tengan que dar desde el partido porque no son “headhunters de nadie”.

Aznar y Rajoy confirman su asistencia

Quien sí ha confirmado su asistencia son los ex presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, que acudirán como público y no participarán en las ponencias.

El protagonismo lo tendrán figuras que bien podrían estar en primera fila o con la intención de promocionarlas y también la sociedad civil. “Será un acto muy participativo”, explican.

El ex presidente Mariano Rajoy acudirá como público a la Convención Nacional del PP. Foto: EFE

En la dirección tampoco consideran conveniente que los ex presidentes tengan protagonismo con discursos y buscan centrarse en el objetivo principal: tiene que ser el acto para relanzar el proyecto de Pablo Casado y el que afiance el proceso de reunificación del centro derecha.

“Del nuevo PP”, tal y como defienden desde la organización del cónclave. Y de ahí la gran obsesión de hablar del presente y del futuro para enterrar el pasado.

Al igual que el PSOE con Felipe González, en el PP algunos sienten como “obligación formal” el deber de invitar a sus ex presidentes y ahí estarán.

“Creemos” será el lema con el que Pablo Casado intente revitalizar el partido y realice, como Pedro Sánchez en el PSOE, la consiguiente ‘purga’ de cargos para adecuar a profesionales de amplios sectores en las áreas correspondientes. Es decir, elevar el nivel del partido.

En la Convención Nacional habrá hasta 25 mesas temáticas, cinco por cada pilar estratégico definido por el partido. Los cinco debates se celebrarán en ciudades distintas, pero el acto principal, la Convención en sí, tendrá lugar en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Otro gesto para intentar revitalizar al PP valenciano y dar el apoyo a Carlos Mazón, nuevo líder regional, del gusto de Casado.

Los populares se muestran contentos porque las encuestas realizadas en los distintos territorios les auguran una subida en escaños brutal, con excepción de Asturias, Castilla-La Mancha o Cantabria.

Los populares volverán con la economía e incidirán en vigilar el reparto de los fondos europeos que realizará el Gobierno de Pedro Sánchez para marcar el devenir político de cara a las próximas generales, donde en Génova ya sitúan a Pablo Casado en La Moncloa.