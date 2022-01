Planas intensifica la pugna con Garzón: “Si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame”

La crisis interna que atraviesa el Gobierno tras las declaraciones de Alberto Garzón sobre la situación de las macrogranjas en España se ha intensificado. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido el último en sumarse a esta batalla en el seno de la coalición y ha desautorizado las palabras del diputado de Unidas Podemos.

El ministro socialista ha lamentado que su compañero no hubiese contactado con él previamente para preparar la entrevista en The Guardian que ha despertado la polémica. “Si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame”, ha expresado en una entrevista en Onda Cero.

Planas ha tildado las palabras del titular de Consumo sobre la situación de las macrogranjas como “bastante desafortunadas” y ha recalcado el impacto que puede producir sobre un sector que exportó el año pasado 58.200 millones de euros en productos de alimentación, de los cuales el 21% eran exclusivamente cárnicos.

“Esta polémica es lamentable porque pone en tela de juicio la actividad de gente muy honrada como son nuestros agricultores y ganaderos por los cuales estamos trabajando”, ha subrayado.

Planas ha censurado las declaraciones de Garzón, aunque ha atribuido buena parte de la polémica política a cómo las ha utilizado el Partido Popular para hacer oposición. “Es la manipulación de las declaraciones lo que ha provocado el ruido que estamos viviendo estos días. No nos equivoquemos. Esto es campaña electoral en Castilla y León”, ha remarcado.

“Estamos creando un aura de duda sobre un sector que está trabajando muy bien”

El titular de Agricultura ha aprovechado su entrevista para hacer una defensa del modelo agrario español y la combinación de las explotaciones extensivas e intensivas. Mientras que ha remarcado que todas las granjas cumplen actualmente con los criterios establecidos en las normativas nacionales e internacionales, ya que están sujetas a procesos de supervisión.

Podemos pide apoyo al PSOE para contener la ofensiva contra Garzón en el Congreso

El cruce de declaraciones entre los dos socios del Gobierno continúa. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha tomado la palabra hoy para dar un espaldarazo a Alberto Garzón y ha atribuido la polémica a un “bulo” impulsado por el Partido Popular como parte de la campaña electoral del 13-F.

Por eso, Echenique ha pedido el apoyo del PSOE para tratar de frenar la ofensiva parlamentaria que ya prepara la oposición contra el ministro de Consumo. “Si dejamos que empiece a haber iniciativas basadas en bulos que se tramitan en el Congreso de los Diputados, a lo mejor acabamos con un señor disfrazado de bisonte y asaltando el Congreso”, ha remarcado en Radio Nacional.

La difusión masiva de bulos y su normalización es una pendiente resbaladiza que, en EEUU, ya vimos cómo acabó.



Hoy llegan al Congreso varias iniciativas basadas en el bulo sobre Garzón y las macrogranjas. Nosotros vamos a proteger la democracia y vamos a intentar pararlas. pic.twitter.com/PDruOKZ071 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 11, 2022

A pesar de la polémica que se agudizó con las declaraciones cruzadas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, el portavoz de Unidas Podemos ha manifestado su convicción en que la coalición terminará agotando la legislatura tal y como está previsto, por lo que no se adelantarán las elecciones antes de finales del 2023.