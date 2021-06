El PP ‘trolea’ a Garzón por criticar el precio de la luz: “El ministro eres tú. De nada”

Ningún ministro de Unidas Podemos criticó, en las reuniones técnicas previas a su aprobación, la nueva factura de la luz. No obstante, tras las protestas de los consumidores, han decidido marcar distancias con el PSOE. Una estrategia que no le ha salido nada bien a Alberto Garzón.

El ministro de Consumo publicó en la mañana de este jueves un tuit en el que reivindicaba las presiones de Unidas Podemos para adelantar la ‘hora valle’ en el consumo eléctrico a las 10 de la noche, después de reconocer su “preocupación por el precio de los suministros básicos”.

Desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que rebajen la factura de la luz: como han pedido los sindicatos y otros actores es necesario adelantar la hora valle. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) June 9, 2021

El tuit de Alberto Garzón, lejos de recibir mensajes de apoyo, ha convertido al ministro en ‘Trendin topic’, entre otras razones, por el ‘troleo’ que ha recibido por parte del PP y cargos relevantes del partido.

La cuenta oficial del Partido Popular fue de las primeras en abrir fuego contra el líder de Izquierda Unida. Publicó un tuit con la foto de un post-it en el que podía leerse: “Soy ministro de Consumo” y con el siguiente mensaje: “Toma Alberto, para tu despacho”.

En la misma línea ha ido el PP de Andalucía, que en la misma red social ha publicado: “Alberto, el ministro eres tú. De nada”.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, también respondió con ironía al tuit de Garzón: “Te veo interpelando al Ministro de Consumo en el próximo pleno de control“.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se sumó a los tuits con retranca contra el titular de Consumo: “Vamos ministro, tú puedes”.

Toni Cantó, al que Génova impulsa como futuro consejero del gobierno de Ayuso pese a las reticencias de la presidenta de la Comunidad, tiró de hemeroteca para recordar que Garzón, cuando no era ministro de Consumo, pensaba que el Gobierno podía evitar “absolutamente” las subidas de la luz.

El perfil de Twitter del PP de Madrid también se ha hecho eco del mensaje de Garzón, aunque ha empleado un tono más serio y crítico: “Lo único que es capaz de hacer es poner un tweet”.

Los reproches al ministro, en todo caso, no se han ceñido solo a cargos y perfiles del PP. De hecho, ha habido críticas entre cargos y votantes de IU.

El más significativo, el del ex eurodiputado de IU Javier Couso: Si me dicen en 2013 que ser representante público de IU en el gobierno de España, es participar de la estafa energética y seguir en el Consejo de Ministros, me reiría en su cara. Hoy, me río en la mía”.